Liga MX: Ricardo Peláez quiere a dos americanistas para reforzar a Chivas

Guadalajara.- A unos días de un Clásico Nacional entre Chivas y América las cosas se han mantenido mucho más tranquilas de lo que en otros años ha pasado con declaraciones elevadas de todo, ahora todo es más relajado ante el partido más importante dentro del futbol mexicano. Pero para romper esa tranquilidad llegó Ricardo Peláez quien confesó que si pudiera llevar refuerzos los tomaría del rival, del Club América.

El Director Deportivo del Rebaño dejó claro que le tiene un gran aprecio futbolísticamente a dos jugadores de las Águilas que según su forma de pensar quedarían excelentes en el juego de Chivas luego de que en ciertos momentos le tocó preguntan por alguno de ellos para los equipos en los que estuvo, en este caso con América cuando Henry Martin estaba ya en Xolos y a Sebastián Córdova en las inferiores del equipo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"América tiene muy buenos jugadores, conozco a Córdova porque me tocó trabajar en fuerzas básicas y me tocó ver su desarrollo hasta que sale a Necaxa. A Henry Martín me tocó seguirlo en sus primeras etapas en Mérida y en Tijuana y preguntamos por él estando en América", comentó Peláez a Marca Claro.

Leer más: Álvaro Fidalgo: "Un Clásico no sólo hay que jugarlo, sino salir a ganarlo"

Aseguró que si podría los elegiría a ambos para llevarlos a Chivas, pero sabe que de momento la economía del equipo no lo permite pero también por la manera polémica en la que se haría la transacción pasando de un equipo a otro que realmente en los últimos años ha perdido cierta relevancia de donde llegan los jugadores pues en caso del Rebaño hay examericanistas en sus filas como Oribe Peralta y Jesús Molina.

Henry Martín y Sebastián Córdova en la mira de Chivas | Foto: Jam Media

Dejando el sueño del directivo de hacerse de los jugadores en un futuro, también habló de lo que representará para ellos jugar en Clásico Nacional, pues saben que no son solo 3 puntos los que están en juego, sino también el honor y la temporada, historia y muchas otras cosas que se ponen en la mesa en un partido tan importante como el del domingo.

"Representa mucho este partido, no en puntaje, como cualquiera diría. Son tres puntos, pero no son tres puntos, hay una historia, hay una afición que está esperando con mucho animo el que su equipo pueda vencer, pueda salir ganador, hay mucha rivalidad", agregó el directivo.

Leer más: José Juan Macías llega con mejor ritmo goleador al Clásico Nacional que Henry Martín

Chivas llegará al partido con algunas ventajas externas a su futbol como tener afición en su estadio, pero en lo que tiene que ver con el juego en conjunto deja mucho que desear, sus últimos 3 partidos han sido una forma distinta de presentarse al campo, ante Pumas lograron la victoria, Querétaro y Mazatlán apenas rescataron el empate.

Caso contrario de América que llega con una buena racha, quitando el juego de Atlas que cayó en la mesa suma ya 6 partidos sin conocer la derrota lo que le mantiene en la segunda posición de la general. Ahora solo queda ver como ambos clubes salen al campo para resolver al partido que más expectativa y pasión desborda en el futbol mexicano.