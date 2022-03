Liga MX: Ricardo Peláez responsabiliza por completo a sus jugadores de los malos resultados en este torneo

Ante los malos resultados en el vigente torneo Clausura 2022, el Director Deportivo de las Chivas del Guadalajara, Ricardo Peléaz, decidió hacer una visita especial este día en las instalaciones de la Comisión de Arbitraje en la Ciudad de México para entablar una conversación con el titular, Arturo Brizio Carter.

La visita del dirigente del Rebaño Sagrado se debe más que nada para aclarar varios puntos importantes del partido de la jornada 6 ante la Franja del Puebla donde se señalaron errores muy concretos en contra del equipo tapatío.

Tras la reunión con Brizio Carter, Peláez salió contento de la reunión y de paso hizo unas declaraciones donde responsabilizó por completo a sus jugadores de los malos resultados con una clara indirecta para el trabajo del entrenador Marcelo Leaño.

“Hubo insultos y el castigo es ese y lo aceptamos por supuesto (Alexis Vega), pero debemos ser conscientes de que esto simplemente es algo que no podemos controlar nosotros, pero lo que si podemos controlar no lo hemos hecho bien y eso es muy importante y ojalá esa parte no se edite. Nosotros tenemos que superar al rival y no hemos podido, después han habido otra cosas que hemos podido mejorar como grupo y como futbol mexicano”, indicó Peláez Linares en declaraciones para Marca Claro.

Ricardo Peláez afirma que el arbitraje se esta equivocando para ambos lados, es por ello que su visita con Arturo Brizio le sirvió para ver como se trabaja en si y poder entender los puntos claves.

“Es como un divorcio donde solo escuchas la versión del esposo o la esposa y te quedas con esa versión y piensas que uno es culpable, pero después escuchas a la otra parte y eso te enriquece, entonces venir aquí siempre te ayuda a entender cómo están trabajando, en qué se están atorando y alcanzas a entender que para todos lados se equivocan y para todos lados pueden salir favorecidos. Somos parte de la industria futbolística y entonces hay que tomarlo así, como el benéfico de todos”.