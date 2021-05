Liga MX: Ricardo Peláez se defiende y afirma que nunca habló mal de Matías Almeyda

Guadalajara.- Día movido para Chivas y Ricardo Peláez quien tuvo conferencias y declaraciones todo el día que en lugar de beneficiarle al equipo en la Liga MX solo le ha perjudicado. Y es que el director deportivo, dejó en algunas de sus palabras que el mando de Matías Almeyda al frente de Chivas solo dejó un 30 % de efectividad en el 2017 haciendo menos sus números.

Tras esas palabras y enalteciendo el trabajo de Víctor Manuel Vucetich en el último torneo, los aficionados no dudaron en atacar el exfutbolista tachándolo de una mala persona y muchas otras cosas más. Al ver que las cosas se salieron de control, el mismo Peláez decidió dejar claro que su intención jamás fue dejar mal o hablar mal del argentino.

Ricardo Peláez muy temprano este viernes a través de Chivas TV dio algunas declaraciones sobre el funcionamiento de Chivas en el torneo dejando un 50% bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich lo que que fue que desencadenó el problema para los aficionados de Chivas que vieron como menospreciaban a quien los hizo campeón de Liga MX y Copa MX mientras que Vucetich solo les ha llevado a repechaje.

"Analizamos al interior. Los números de los técnicos de Chivas después del título son complicados. Con Almeyda tuvimos 32 o 33 por ciento de efectividad. Tomás Boy. La productividad de Víctor Manuel está por encima del 50 por ciento… un 52 por ciento", comentó el directivo.

Matías Almeyda considerado el mejor DT de Chivas | Foto: Jam Media

Más tarde en sus redes dejó este otro mensaje donde ya intentaba calmar cualquier enojo de sus aficionados, "Antes de cerrar el día, les digo que jamás hablé ni hablaré mal de uno de los mejores técnicos en la historia de Chivas. Matías tiene todo mi respeto", comentó el directivo tras el problema en el que se había metido.

Apenas este jueves Chivas confirmó a Víctor Manuel Vucetich como su entrenador para la temporada 2021 de la Liga MX en su Apertura, luego de haber quedado fuera en repechaje ante Pachuca por un marcador de escandalo y un juego muy malo, las cosas dieron un giro en Guadalajara por lo que ahora esperarán que de frutos.

Aunque en su reestructura no todo es bueno ya que el mismo Peláez declaró que en Chivas no hay crisis económica pero que no tendrán refuerzos para esta campaña y que buscarán sacar jugadores de sus fuerzas básicas, recordando que tienen una deuda millonaria con el Necaxa.