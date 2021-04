Liga MX: Ricardo Salinas Pliego regalará 50 mil pesos en el partido de Puebla vs Mazatlán FC

México.- Si pensabas que el regreso de la Liga MX luego de la fecha FIFA no sería emocionante es porque no has revisado las redes sociales de Ricardo Salinas Pliego quien a horas de que se juegue en Puebla vs Mazatlán FC anunció que está dispuesto a regalar 50 mil pesos a los aficionados del equipo ganador del encuentro.

Así como lo vez, el también dueño de la cadena de Banco Azteca usó su cuenta de Twitter para darle esa sorpresa a sus seguidores. Ante la emoción que eso generó, dejó claro cuáles son las medidas y reglas para ser acreedores del premio y son muy sencillos, solo ser aficionado de uno de los dos equipos participantes y tener una cuenta activa en Banco Azteca y uno importante es seguirlo y no ser un hater.

"Buenos días, hoy me acorde que juega el Mazatlán FC vs Club Puebla y que a los 2 los patrocina Banco Azteca, entonces para hacer llorar (más) a los usuarios de BBVA, voy a regalar $50,000 al equipo ganador para que lo repartan entre sus seguidores, usuarios de Banco Azteca" se puede leer.

#BuenosDias, hoy me acorde que juega el @MazatlanFC vs @ClubPueblaMX y que a los 2 los patrocina @BancoAzteca, entonces para hacer llorar (más) a los usuarios de @BBVA_Mex, voy a regalar $50,000 al equipo ganador para que lo repartan entre sus seguidores, usuarios de @BancoAzteca pic.twitter.com/OkH7I38Ooa — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 1, 2021

El empresario asegura que aprovechó que ambos equipos son patrocinados por Banco Azteca y además dejó claro que va contra los usuarios de BBVA a quien dijo que quería hacer llorar por sus regalos a sus usuarios en su banco.

Incluso aseguró que podría dar hasta 100 mil pesos en caso de que se de el empate. Ambos equipos ya fueron notificados de la dinámica y dentro de las siguientes horas las estarían revelando para que los que quieran participar lo hagan. Desde la publicación ha recibido muchos comentarios apoyando la dinámica y algunos más que siguen sin comprenderla.

El partido de Puebla vs Mazatlán será este viernes 2 de abril, con ese duelo abrirá el telón la jornada 13 de la Liga MX. Las acciones serán totalmente en vivo a través de Azteca 7 desde las 19:30 pm. Un partido que además de agregarle sabor con el regalo del dinero también es una prueba para ambos equipos que buscan evadir el tema del cociente y solo lo harán sacando los 3 puntos.