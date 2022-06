Liga MX: Ricardo Valiño se dice listo para tomar el desafío de dirigir en Primera División

México.- Con varios días en Mazatlán, Sinaloa trabajando en su pretemporada, Ricardo Valiño destacó su la gran oportunidad que tiene ahora como Director Técnico de Xolos de Tijuana quien en 11 años de carrera en México es el primer equipo en la Liga MX que le toca dirigir. El estratega llegó de urgencia al banquillo pero aún con ello no dejó de emocionarse por tener un gran reto para su carrera, además de que viene de ser campeón de la Liga de Expansión algo que lo motiva más.

"Como entrenador llevó 11 años ininterrumpidos trabajando en México, la verdad no sabia si se me iba a dar (dirigir en la Liga MX), no lo sabía, no estaba en mí el control, pero sí estaba esperando esta oportunidad, lo cual hace que, para mi, como para todo mi cuerpo técnico, sea un desafío muy importante", señaló el estratega quien ya tiene en mente todas las metas que deberá cumplir en este su primer torneo con el equipo.

Valido tiene en mente al menos 3 metas para esta campaña, uno y el más importante es la clasificación a la Liguilla, algo que Xolos no tiene desde hace mucho tiempo y la afición es algo que desea volver a vivir, la segunda cosa va muy pegada al primer punto y tiene que ver con la tabla porcentual ya que si el equipo llega instancias finales quiere decir que sumo buena cantidad de puntos que lo ayudaron a salir del fondo y el último es que la afición vuelva a creer en ellos como equipo.

Xolos durante su preparación de pretemporada | Foto: Captura

En los pocos día que tiene al frente del equipo de la Liga MX, se ha topado con un plantel importante que le ha llenado de poco a poco el ojo, "La verdad estoy satisfecho porque en estos cuatro días, de trabajo he notado una predisposición de parte de todo el grupo al trabajo, realmente me ha sorprendido gratamente", señaló. Ahora con ese gran animo espera que todo el equipo de respuesta en el mejor momento.

Te recomendamos leer

Xolos tiene una lista de partidos amistosos previo al Apertura 2022 que inicia justamente este viernes con el duelo ante los Dorados de Sinaloa en Mazatlán. Luego de ellos tendrán 4 más en donde se mediarán al equipo de Toluca, León, Querétaro y Mazatlán, para luego debutar en la Liga MX dentro de un mes.