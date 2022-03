Liga MX: Ritual del Kaoz, porra del Club América anuncia que no viajarán más en el Clausura 2022

México.- Toda la atención del futbol mexicano se ha volcado totalmente con las porras de los equipos de Primera División y es que luego de que estuvieran muy cerca de desaparecer, ahora tendrán una nueva oportunidad para portarse bien pero con nuevas medidas de seguridad reveladas por la Liga MX apenas este martes luego de la Asamblea de dueños. Una de las limitantes de esta ocasión es que las porras ya no podrán viajar a los estadios visitantes para apoyar a su equipo esto como medida para evitar conatos de bronca, dicho punto ya ha sido captado por estos grupos y algunos ya han dado a conocer su postura.

Este lunes ya habló la primera barra para aceptar el punto impuesto por la Liga MX de cero viajes para apoyar a su equipo, esta fue el Ritual del Kaoz porra oficial del Club América y una de las dos más grandes con las que reciben el apoyo cada quince días en el Azteca y hasta ahora con la que se sentía en casa en cualquier estadio visitante. El grupo de animación emitió un comunicado en donde aceptada las nuevas medidas.

"Queremos informar que nuestro grupo no hará ningún viaje en lo que resta del torneo, así mismo queremos recalcar que como un grupo que siempre trabaja en coordinación de las autoridades y directiva del Club América, buscando preservar el colorido y el bue ambiente en las tribunas", se lee. De la misma forma aseguraron que no son ningunos santos pero que entienden que no hay motivos para iniciar peleas cuando alguien le espera en casa. Para finalizar se pudieron a disposición del Club América y la Liga MX ante las nuevas reglamentaciones.

Comunicado del Ritual del Kaoz porra del Club América | Foto: Especial

"No somos santos, pero entendemos que en casa nos espera alguien. Respetamos las decisiones tomadas y trabajamos en el asusto para proteger a nuestros integrantes, así como no afectar a ninguna parte o a nuestro Club. Quedamos pendientes a las designaciones de la Liga MX y esperamos la comprensión de todos", se lee. Con esta declaración El Ritual del Kaoz no se hará presente este sábado en el Akron para el Clásico Nacional por lo que los únicos que podrán asistir serán aficionados que vivan en la ciudad.

Para lo que resta de la temporada y hasta nuevo aviso las porras visitantes no podrán pisar el campo del rival a la par todos los clubes están obligados a credencializar a todos los integrantes de sus barras y entregar un archivo a la Liga MX y la FMF para tener un control de quienes entran a los estadios y quienes no acaten la orden no volverán a entrar a uno.