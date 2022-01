Liga MX: Robert Dante Siboldi lleva ventaja para llegar al Atlético de San Luis

México.- Luego del anuncio del Atlético de San Luis del cese de su entrenador Marcelo Méndez, la directiva se ha puesto a trabajar para encontrar al siguiente Directo Técnico para el resto del Clausura 2022, y entre los candidatos se han comenzado a dar algunos nombres pero hay uno que al parecer lleva gran ventaja sobre los demás y se trata del uruguayo Robert Dante Siboldi quien ya habría tenido conversaciones con el equipo potosino para incorporarse al plantel en los siguientes días.

De acuerdo con TUND quien tuvo una entrevista con el director deportivo de San Luis, Iñigo Regueiro, el candidato número 1 por ahora es Siboldi quien ya ha tenido las pláticas con la directiva para ser evaluado, asegura que fue el primer nombre pero que aún hay más perfiles que analizar, "Hubo un acercamiento con Robert. Tuvimos una plática informal para conocernos, pero como tal evaluando las opciones que están sobre la mesa", dijo el directivo.

Leer más: Liga MX Femenil: La mazatleca Cinthya Peraza llegó a 100 partidos en Primera División

Robert Dante Siboldi no ha vuelto a tener un gran despuente como el que logró con Cruz Azul hace unos torneos, el DT llevó al equipo a la Liguilla pero luego de una voltereta ante Pumas y su eliminación la directiva no le dio más confianza y terminó por salir. Luego se le presentó la oportunidad de volver a la Liga MX solo un torneo más adelante y lo hizo con Tijuana, en donde no pudo hacer que el equipo respondiera y de nueva cuenta se fue y desde entonces no ha tenido acción en el futbol mexicano.

Robert Dante Siboldi tuvo acción en la Liga MX con Xolos como su último equipo | Foto: Jam Media

Y de acuerdo con la manera de manejarse del equipo de San Luis tampoco tendría mucho tiempo para la adaptación y es que el equipo venía manteniendo malos resultados que fueron insostenibles de parte de Marcelo Méndez por lo que luego de 3 partidos partidos perdidos tuvo que ser despedido a pesar de que el mismo Iñigo Regueiro confesó que fue complicado ya que miraba el buen trabajo que hacia en los entrenamientos pero que no era los resultados que necesitaban.

Leer más: Liga MX: Toluca tiene en la mira al defensor Valber Huerta como posible refuerzo

La lista de entrenadores que pueden llegar es algo amplia, pues hay varios entrenadores que están disponibles que podrían dar una nueva oportunidad para buscar levantar al equipo. Atlético de San Luis se mantiene en la última posición de la Liga MX con 0 puntos, solo ellos y Mazatlán FC son los únicos que no han ganado ningún partido. Incluso no han anotado ningún gol en lo que va del Clausura 2022. Para esta jornada 4 el equipo volverá a jugar ante América el siguiente 5 de febrero.