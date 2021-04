Liga MX: Roberto Alvarado no saldrá de Cruz Azul si no hay oferta de Europa

El mediocampista mexicano del Cruz Azul, Roberto Alvarado, afirmó que solo saldrá de la Máquina Celeste si hay una oferta clara del viejo continente, de lo contrario se quedará hasta ser campeón en la Liga MX con los cementeros.

"Le he dicho a mi representante que si no hay una oferta de Europa, no quiero salir de Cruz Azul, solo me quiero ir hasta ser Campeón", aseguró en entrevista con W Deportes.

Alvarado ha mostrado un gran nivel con el Cruz Azul y se ha ganado a pulso los llamados en la Selección Nacional de Gerardo Martino en las pasadas fechaas FIFA por Europa. Alvarado ha llamado la atención de algunos equipos de Europa por su gran capacidad de juego y una gran velocidad por las bandas.

Previo al partido de la jornada 15 ante las Águilas del América, el "Piojo" esta conciente de que es el partido más importante del torneo ya que se juegan su ventaja en la tabla general y extender su racha de triunfos al hilo en el Clausura 2021.

"Yo creo que todos los partidos han sido importantes. América es un gran rival, va a ser un gran encuentro. Queremos seguir alargando la racha y romper el récord de León y Necaxa", finalizó.

Alvarado suma 13 partidos jugados en el torneo Clausura, donde ha visto acción en once como titular y dos como de cambio con 919 minutos jugados, suma tres goles y dos tarjetas amarillas.

El mediocampista Roberto Alvarado le costó 4 millones de dólares a la Máquina Celeste del Cruz Azul.