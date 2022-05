Liga MX: Roberto Alvarado se declaró 'enamorado' de las Chivas

Pese al gran cierre de torneo de las Chivas del Guadalajara, nadie en el plantel se conforma y aspiran a todo en el torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, por lo cual Roberto Alvarado señaló que se encuentra motivado y enfocado en el juego ante los Pumas de la UNAM en el partido de la reclasificación, rival que llegará a dicho compromiso tras disputar la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Además, el “Piojo” reconoció estar fascinado con el Rebaño Sagrado, por lo que su intenso trabajo no cesará en busca de colaborar en la obtención del ansiado título. “Estoy contento de estar en Chivas, no me gustaría hablar de si soy un buen refuerzo o no, prefiero estar concentrado en hacer las cosas bien y en trascender con el equipo”.

Asimismo, el delantero procedente de Cruz Azul adelantó que entre sus planes está permanecer en la institución Rojiblanca. “Quiero estar mucho tiempo acá, mis compañeros tienen mucha calidad y disfruto jugar con ellos. Nos hemos enfocado en, primero, defender para después atacar, antes nos enfocábamos mucho en ir al frente y descuidábamos un poco nuestra defensa”, manifestó.

En cuanto a la llegada de Ricardo Cadena al banquillo, el atacante señaló que los partidos se ganan con orden y su estratega les ha dado buenas herramientas para sentirse más cómodos en el terreno de juego. “Estamos contentos con el funcionamiento del equipo desde que llegó Cadena, pero la continuidad del profesor depende de la directiva”.