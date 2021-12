Liga MX: Roberto Alvarado se siente contento tras debutar con gol con la playera de Chivas

Roberto Alvarado tuvo un estreno fenomenal en la pretemporada de Chivas del Guadalajara anotando uno de los goles del triunfo ante los Rayos del Necaxa en la pretemporada previo al Clausura.

Alvarado se dijo contento por vestir los colores del rebaño Sagrado y asegura que dará lo mejor de si para poner el nombre de Chivas en lo más alto de la Liga MX en el siguiente certamen mexicano.

"Dios quiera que me toque jugar (en el debut de Chivas en el torneo) y poder hacer un gol, sería un sueño, ojalá se me dé. Se siente ching... ponerte la playera de Chivas y quiero dejar lo mejor de mí para ayudar al equipo", reveló el jugador en entrevista con TUDN después del juego ante Rayos.

Leer más: Liga MX: Cruz Azul esta cerca de hacerse de los servicios de Erik Lira

"Uno siempre lo que necesita es hacer goles y dar asistencia, ojalá me vaya bien y pueda regalarle muchos triunfos a la afición de Chivas", agregó.

El mediocampista señala que ya tuvo un acercamiento con el director técnico de Chivas, Marcelo Michel Leaño, con quien asegura tener una muy buena comunicación a su llegada al equipo tapatío.

"Hemos tenido una muy buena comunicación (con Leaño), se acerca con todos los jugadores para preguntarles cómo se sienten, me preguntó cómo me sentí cuando me tocó salir, platicamos un poco y es un gran entrenador, nos irá muy bien con él", sentenció el Piojo.