Liga MX: Roberto Gómez Junco arremete contra el Atlas y se convierte en tendencia

El bicampeonato de los Rojinegros del Atlas no fue bien visto por Roberto Gómez Junco, analista de ESPN y quien acusó a Grupo Orlegi, propietario del equipo tapatío, de “injerencia descarada” en la toma de decisiones de la Liga MX, como la desaparición del ascenso y el descenso.

Durante el programa “Futbol Picante”, el experimentado analista señaló que el conjunto jalisciense fue protegido para evitar la quema del descenso, por lo que después de años de malos resultados, en la actualidad es el monarca del futbol mexicano, todo esto por la intervención de Grupo Orlegi.

"No creo que el arbitraje mexicano esté peor que hace cinco años, lo que sí creo es que el futbol mexicano se ha ido contaminando cada vez más con diversos intereses. ¿Hace cuánto vulneraron el mecanismo de ascenso y descenso? ¿Hace cuánto empezamos a ver la injerencia muy clara del Grupo Orlegi?", cuestionó.

Te recomendamos leer

Durante la entrevista al expresidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, Gómez Junco abrió la polémica al asegurar que hubo protección para el cuadro de La Academia, al afirmar que hay “conflicto de intereses” entre Grupo Orlegi y la Federación Mexicana de Futbol, ya que Pepe Riestra es el presidente de los Zorros, mientras Íñigo Riestra es el secretario general de la FMF, por lo que Brizio Carter negó haber ayudado al Atlas.

"¿Hace cuánto decidieron que una franquicia había que protegerla para que no descendiera y luego es bicampeón como el Atlas? ¿Hace cuánto no había un parentesco a nivel Federación como lo hay ahora? ¿Hace cuánto que no se promovía y se solapaba como ahora la multipropiedad?", expuso.