Liga MX: ¿Robo para Pumas? La polémica que desató el penal no marcado en favor de Juan Dinenno

Jalisco.- El partido de vuelta de Atlas vs Pumas culminó con mucha más polémica de la que se hubiera esperado y es que en los últimos minutos se vivió una jugada sumamente especial que pudo haber cambiado el rumbo del partido y fue el brutal codazo que Juan Ignacio Dinenno recibió en los últimos minutos del partido que era un claro penal pero que el árbitro central consideró que no fue así, pero lo que dejó fue al jugador de Pumas con una nariz fracturada y a una afición molesta por un robo del tamaño del Jalisco al no haber marcado la pena máxima.

Tras la jugada que tardó más de 5 minutos en revisar ya que en lo que se atendía al jugador que no dejaba de sangrar y la llamada del VAR, cada que pasaba más tiempo solo angustiaba más a los aficionados de ambos equipos ya que en Atlas esperaban que no se marcara, mientras que en Pumas si lo esperaban, al final se decidió que no era falta ya que el defensor nunca vio al delantero al momento de levantar el brazo y a pesar de ver la gran cantidad de sangre no fue suficiente para cambiar de decisión.

De inmediato se comenzó a cuestionar si era un robo al punto de que expertos en la materia como exárbitros acudieron a dar sus versiones de la jugada, pero en lo que todos coincidían es que era un penal claro, el primero en revelar su postura fue Felipe Ramos Rizo quien en sus redes sociales no dejó duda de la agresión y que se tuvo que sancionar, "Eso es penal. El golpe sobre Dinenno", muchos aficionados corroboraron el dictamen y aseguraron que era una falta clara.

Otro de los que fueron invitados a dar su opinión fue Marco Antonio Rodríguez quien a través de sus redes tambien crucificó a Pérez Durán luego de que no marcara el penal, aseguró que le dio miedo al central de "hacerse grande" al marcar algo tan evidente por miedo a meterse en problemas con la reacción de los jugadores ya que eran los minutos finales del partido. "Excelente intervención del VAR a Pérez Durán. Pero le dio miedo pasar a la historia del arbitraje como un valiente árbitro de una semifinal histórica", dijo Chiquimarco.

Y uno más que se unió fue Francisco Chacón quien criticó todo lo que el árbitro hizo en los últimos minutos del partido, y es que además de no marcar el penal tambien expulsó a Juan Dinenno en una jugada más adelante por una chilena que salió mal y conectó en la cara de un defensor dejándolo inconsciente por unos segundos, ahí se marcó falta y tarjeta roja y fue ese criterio que "Paco" Chacón mencionó y que dijo que era un error del central.

La otra jugada en donde juzgan de manera diferente la acción de Dinenno y lo expulsan por una patada | Foto: Jam Media

"Jugada 1: Dinenno no ve a Angulo y golpea su rostro tirándose una chilena; falta y expulsión. Jugada 2: Santamaría no ve a Dinenno y golpea su rostro con el antebrazo; no marca penal ni tampoco expulsión. Jugadas similares, criterio distinto, no entendí a Pérez Durán", se lee. Y así más exárbitros que han dado su opinión aseguran que se equivocó el central y que afectó directamente el marcador pues de haber marcado esa falta y si Pumas hubiera anotado serían ellos quienes avanzarían a la final.

Juan Dinenno manda mensajes tras su jugada y la expulsión

Tras salir del campo minutos antes de culminar el partido de la Liga MX por una expulsión, Juan Ignacio Dinenno utilizó sus redes sociales para mostrar las marcas de la batalla y tambien para reconocen su error al haber intentado una jugada tan peligrosa como una chilena entre tantas personas y haber conectado a Jesús Angulo en la cara. Aseguró que sufrió de una fractura en la nariz tras el codazo de Santamaría pero que solo le dijeron que siguiera jugando.

Juan Dinenno y las muestras de la batalla | Foto: Captura

"Fractura de nariz, y 7 puntos. Estoy bien, orgulloso de este equipo. En primer lugar pedir disculpas al jugador de atlas, como lo hice personalmente al momento de cerciorarme de que se encontraba bien. Gracias a todos por los mensajes de apoyo, gracias a mis compañeros son únicos", se lee en el último mensaje del jugador.

Ahora Juan Ignacio Dinenno tendrá que pagar una sanción para el inicio del Clausura 2022 de la Liga MX a menos de que Pumas interponga una apelación a la Comisión Disciplinaria para intentar borrar su tarjeta roja. Se ha revelado por parte de Diego Cocca que el argentino llegó a vestidor del Atlas para pedir disculpas las cuales fueron aceptadas y todo quedó ahí sin problemas entre los jugadores.