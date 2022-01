Liga MX: Rodolfo Pizarro confeso que salió mal de Chivas del Guadalajara

Tras su salida de las Chivas del Guadalajara con rumbo a la MLS, Rodolfo Pizarro aseguró que las cosas no quedaron de la mejor manera entre ambas partes. El jugador confeso que tuvo problemas con José Luis Higuera.

Pizarro fue uno de los elementos que alzo la voz en el plantel del Rebaño Sagrado cuando se levanto la Copa MX Y la Liga exigiendo los premios económicos.

“Si le tengo que decir las cosas a alguien que no se me hace justo o algo que me prometieron pues lo voy a hacer, esa es mi filosofía ir de frente, entonces a lo mejor y sí, sí quedamos mal, a lo mejor no sé, con Higuera sí hubo muchas (discusiones) pero ya no está. Según yo no tengo ningún problema con alguien de allá".

Leer más: ¡De lujo! Emily Elizabeth disfruta de un día soleado en la playa con bañador en color negro

El delantero asegura que en aquel momento el era uno de los líderes del equipo y podía hacer esas peticiones a los directivos, su salida según el jugador no fue por ser problemático, más que nada por exigir lo justo ante los títulos obtenidos.

“Creo que en ese momento sí era de los principales que encabezaba eso, no porque fue problemático si no porque podía hacerlo, era uno de los principales líderes en el equipo futbolísticamente hablando y también yo era de los pocos que podían pelear eso, podían exigir y la verdad nunca he sido un jugador que me esconda en nada, voy de frente", mencionó para TUDN.

Sobre su regreso al futbol mexicano, Rodolfo Pizarro agradeció el interés mostrado por Rayados de Monterrey de ficharlo para este torneo Clausura 2022 en la Liga MX.

Leer más: ¡Un ángel en la tierra! Sabrina Andreina modela ropa de dormir con algo de encaje (Foto)

“Mucho tuvo que ver la directiva de Monterrey, la verdad siempre mostró ese deseo que yo estuviera aquí y creo todos siempre quieren estar donde la gente de atrás quieren que estén. Desde un momento siempre fueron muy serios pese que a los en un pasado yo había hecho las cosas mal, ellos siempre estuvieron ahí. Vengo muy contento, vengo a jugar como un aficionado más a entregarme y ponerle más estrellas a esta playera", añadió.