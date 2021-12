Liga MX: Rodolfo Pizarro está cerca de regresar a Rayado de Monterrey

México.- Una vez más los rumores de que Rodolfo Pizarro está cerca de volver a la Liga MX están fuertes, el jugador del Inter Miami tendría los días contados en el club de la MLS y su destino se dice que es Rayados de Monterrey con quien ya tiene historia y con quien le gustaría poder volver y recuperar su nivel, además de tener más contacto con el futbol y ser considerado para más cosas como un Mundial o el mismo Mundial de Clubes al que Rayados asistirá en febrero de 2022.

De acuerdo con los reportes ambas directivas ya habrían tenido algún acercamiento para repatriar al jugar que se marchó a finales del 2019, luego de ello se pensó que en la MLS podría explotar mejor su nivel y que ese mismo lo llevaría a Europa, pero par su mala suerte, ninguna de las dos ha sido posible en ya casi 2 años desde que salió de la Liga MX y fue a defender los colores del equipo de David Beckham. En caso de que Pizarro pueda llegar se confirmaría en los próximos días ya que el siguiente torneo está a poco más de un mes para iniciar.

Por el momento se mantiene como un rumor, pero se habla de que el Inter de Miami le estarían buscando un mejor lugar, siendo que es uno de los jugadores con alto sueldo y luego del bajo rendimiento en el equipo en las dos temporadas en las que ha participado las cosas no pintan nada bien para el mexicano que vería sus últimos minutos en Estados Unidos. Para esta temporada 2022, ni siquiera pudo entrar a los playoffs lo que aumentan las posibilidades de que no regrese a vestir los colores del equipo por la mala temporada.

Rayados quien desde temporadas pasada lo buscaron no encontraron una respuesta positiva pero ahora podría encontrarla pues el futbolista no la pasa bien y ante la falta de juego estaría aceptando un cambio. Hoy Pizarro está de vacaciones, el no haber entrado a la fiesta grande de la MLS su equipo rompió filas desde temprano. Una de las ventajas que tiene Pizarro para llegar a Rayados es que el entrenador es Javier Aguirre y le podría dar mucho más tiempo de juego hasta convertirse en el referente del equipo en la media cancha.

Rodolfo Pizarro se fue de la Liga MX siendo campeón en el 2019 | Foto: Jam Media

De acuerdo con Mediotiempo, el que estaría saliendo de Rayados para dejar espacio al mexicano sería Vincent Jansen quien ya no entraría para los planes del equipo y le buscarían acomodo en la MLS donde levantó interés hace unas temporadas, aún así todavía no hay nada confirmado por lo que podría pasar cualquier cosa. En caso de Pizarro, Rayados no sería el único equipo que lo busca pues se sabe que Chivas tiene el deseo de que regrese, pero el tema del dinero es lo que detiene esa operación.

Por ahora todo se mantiene en una pausa para estos equipos que no hace muchos días cayeron eliminados de la Liga MX y están ya de vacaciones en su mayoría, algunos aún pueden volver a la actividad para cumplir con la Selección Mexicana en un partido amistoso en Estados Unidos. En las últimas horas la MLS ya ha perdido a dos jugadores mexicanos, en el LA Galaxy se anunció la salida de Jonathan Dos Santos y en el Atlanta United tambien pasó con Erick Torres, ellos ya no tienen equipo, aún pueden contratarse con otros clubes pero se ve difícil que sigan en la MLS.