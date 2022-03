Liga MX: Rodrigo Aguirre descarta que en Necaxa se confíen por situación de América

El Clausura 2022 de la Liga MX se reanudará este fin de semana y el Necaxa buscará seguir sumando para mantenerse en zona de repechaje. Los Rayos están en la octava posición de la tabla, por lo que de finalizar así les tocaría jugar de local en el repechaje.

Sin embargo, antes de pensar en la fase final, los hidrocálidos deben pensar en su rival de la Jornada 12, el América, que viene de vencer 3-0 al Toluca antes de la pausa del torneo, y que no pierde la esperanza de volver a zona de repechaje.

"Viene un gran rival, tenemos que salir a ganar, aprovechar la racha para mantener un buen luegar en la tabla", opinó el delantero del Necaxa, Rodrigo Aguirre. Asimismo, consideró que las Águilas tienen un plantel de calidad, por lo que no pueden confiarse en ningún momento.

"Que un equipo como el América esté en esa situación, habla de que hay un liga muy competitiva. Creo que nadie duda de que hay grandes jugadores, no te puedes distraer de ningún equipo porque cualquiera puede hacerte daño. Será un partido difícil ante América, pero confiamos en nuestro trabajo para lograr la victoria" señaló el atacante uruguayo.

Aguirre lleva 5 goles en lo que va del Clausura 2022, su mejor registro desde que llegó al Necaxa en el Guardianes 2021. De sus goles, tres los hizo tras el cambio en la dirección técnica y la llegada de Jaime Lozano al banquillo hidrocálido.

"Jaime llegó a intensificar la competencia interna. Nos prepara todos los días para enfrentar los partidos. La competencia qué ha generado el DT nos ha ayudado a crecer y levantar nuestro nivel, si trabajas bien, serás titular y queda demostrar lo trabajado", opinó Aguirre.

Necaxa llega al compromiso ante América con una racha de dos victorias consecutivas, además de que ya venció este semestre a Cruz Azul y a Pumas, los otros dos equipos capitalinos. No obstante, Rodrigo Aguirre consideró que deben mantener la calma, pues todavía no han conseguido sus principales objetivos. "Ganar siempre da confianza, tranquilidad. Hay que tener los pies en la tierra porque aún no logramos nada".