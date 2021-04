Liga MX: Rodrigo Millar espera un cierre positivo de torneo para Mazatlán FC

Mazatlán.- A tan solo cuatro juegos para que termine la fase regular del torneo Guardianes 2021, varios equipos ya comienzan a sacar la calculadora para ver sus opciones, y uno de ellos es el conjunto de Mazatlán FC, que en palabras de su capitán, Rodrigo Millar, saben que está en sus manos conseguir las metas trazadas.

El chileno Millar compareció este martes en conferencia, señalando que a pesar de los malos resultados, ellos esperan un cierre de torneo más positivo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Creo que todo lo negativo que se nos ha presentado en este torneo en cuanto resultados también puede rescatar algo muy positivo. Somos conscientes de que a pesar del mal torneo aún tenemos chances de poder clasificar al repechaje o a la liguilla. Entonces me parece que hay que tomarlo de lado positivo, pues dependemos de buenos resultados, y en esos últimos cuatro partidos nos vamos a jugar muchísimo para poder mejorar esta temporada de liga”, señaló.

Leer más: Selección Mexicana anuncia amistoso ante Islandia el próximo 30 de mayo en Texas

A dominar la frontera

Sobre su siguiente compromiso ante Xolos en Tijuana, el “Chino” mencionó será clave para dejar atrás el tema del cociente y superar el tema de la multa monetaria.

“Tenemos absolutamente claro que el duelo contra Xolos es muy importante para nosotros, pues el traernos los tres puntos de Tijuana nos ayudaría en la tabla de cociente y en la general. Ellos son un equipo rápido y dinámico, y nosotros conocemos muy bien la manera que tiene de trabajar Pablo Guede porque nos tocó tenerlo en Morelia.

Nuestro equipo en las últimas jornadas futbolísticamente ha ido mejorando partido a partido y debemos partir desde esa base para ir a buscar el resultado que nos conviene, ya qué un empate no nos ayuda a ninguno, así que va a ser un partido entretenido y esperamos que podemos traer los puntos a Mazatlán”, dijo Millar.

Leer más: Movimiento de caderas de Marzhe Ponce de León que hipnotiza no solo a los fans de las Chivas

Rodrigo Millar ha sufrido muchas lesionado desde el inicio del torneo, sin embargo, se dijo feliz por volver a jugar tras dos meses, y añadió que esperar aportar en cancha.

“Ha sido un torneo duro para mi, hice buena pretemporada, me lesioné, forcé para volver rápido y me termine resintiendo Dure dos meses en regresar, pero ya tengo dos semanas aquí listo, poniéndome a punto en lo físico y en lo futbolístico para apoyar a mis compañeros en conseguir los objetivos y pues me siento muy feliz por ello. Ante Puebla sufrimos porque en minutos se nos complicó el partido que teníamos completamente controlado”, agregó.