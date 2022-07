Liga MX: Rogelio Funes Mori asegura que no tiene nada que demostrar en Rayados

Rogelio Funes Mori volvió a hacerse presente con un gol con Rayados de Monterrey, después de cuatro meses y eso le deja en claro que no tiene nada que demostrar y que seguirá trabajando de la misma manera para ayudar a su equipo en este AP2022 de la Liga MX.

“Creo que todos trabajamos mismo objetivo, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, sólo demostrarme a mí que puedo seguir compitiendo, haciendo goles, como desde que llegué, estoy tranquilo, sabemos tenemos un poderío ofensivo muy importante, pero lo importante acá es que los chicos que llegaron estén bien, contentos en el grupo, cada uno poder hacer buen desempeño en la cancha, va a depender de cada uno poder crecer futbolísticamente”, dijo.

El 'Mellizo', asegura que el título de goleo no le quita el sueño en este certamen, ya que lo más importante para el en estos momentos es mantenerse al cien por ciento físicamente con Rayados.

“Sinceramente eso no me quita el sueño (título de goleo), estoy tranquilo, contento, después de tanto tiempo volví a jugar, creo lo más importante es estar bien físicamente, después lo demás llega solo y si no llega, no me voy a morir”.

Sobre la plantilla que tienen en estos momentos Rayados, Rogelio Funes Mori afirma que es un equipo bueno y que juegan fuerte, solo es cuestión de no desconcentrarse y sacar buenos resultados.

“Tenemos un gran plantel, la institución hizo un gran esfuerzo para contratar buenos jugadores, la plantilla es buena, ya no se gana solo con la camiseta, todos los equipos saben que juegan contra un equipo fuerte, se juegan la vida, pero más allá de los rivales, tratar de ser conscientes cuando jugamos un partido hacer las cosas bien y no desconcentrarnos, somos conscientes que es un torneo muy importante para nosotros y va a depender de nosotros como nos vaya”, comentó.