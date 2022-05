Liga MX: Rogelio Funes Mori cumple 2 meses sin jugar un solo minuto

Nuevo León.- Víctor Manuel Vucetich ha confirmado que Rogelio Funes Mori no será parte del equipo que recibirá al Atlético de San Luis este sábado debido a que va saliendo de una operación y su recuperación ha sido lenta, además de que no quiere arriesgarlo a una recaída. Esto deja oficialmente que el mexicano no ha tenido acción en la Liga MX en 2 meses, prácticamente la más de la mitad de la temporada.

Funes Mori no ha tenido una gran campaña con Rayados, el jugador naturalizado mexicano no ve acción con el Primer equipo desde el pasado 5 de marzo, con lo que este jueves se cumplen dos meses desde la última vez que jugó un partido oficial que fue en la Jornada 9 de la Liga MX recibiendo al Club América donde además anotó un gol para la victoria de su equipo.

Desde entonces se le diagnosticó una lesión en la rodilla que le tuvo entre albogones algunos días, se mantuvo entrenando pero solo empeoró su situación y luego de varias semanas más se decidió que tenía que entrar al quirófano, su operación no fue tan problemática por lo que el jugador luego de unos días ha podido regresar a los entrenamientos con Rayados pero a un ritmo muy moderado para evitar una recaída.

Funes Mori ya entrena pero no será tomado en cuenta en Repechaje | Foto: Captura

Vucetich lo ha descartado para el partido de este fin de semana ante el Atlético de San Luis en Repechaje, que dependiendo el resultado se podría saber qué pasará con él ya que de ganar Monterrey podría pensarse que en Liguilla podría tener algunos minutos, pero en caso de quedar eliminado, no será hasta dentro de algunos meses más cuando se pueda verle de regreso a las canchas.

En este Clausura 2022 Rogelio Funes Mori no ha tenido una gran actuación, solo ha disputado 7 partidos, 6 de ellos como titular, con tun total de 529 minutos y 3 goles, una de sus cuotas goleadoras más bajas en años para el mexicano. Se quedó con 4 tarjetas amarillas. Ahora lo que le queda al jugador es recuperar su nivel para ser considerado por Gerardo Martino para los partidos de la Nations League en verano y comenzar a tener más minutos para poder pelear por un llamado a la Selección Mexicana.