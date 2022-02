Liga MX: Rogelio Funes Mori revela la razón de no dar la cara a la afición en El Barrial

Nuevo León.- Este jueves Rogelio Funes Mori atendió a los medios en conferencia de prensa previo a su partido de Rayados ante Atlético de San Luis este sábado, pero de lo que menos se habló fue del partido en puerta ya que la atención se lo llevó el tema de los reclamos de la afición el pasado lunes en las instalaciones de El Barrial en donde varios jugadores fueron parados por un grupo de hombres que les pidieron explicaciones del mal momento del equipo, Funes Mori fue detenido pero no dio ninguna declaración en ese momento.

Ahora aprovechó y reveló la razón por la que decidió no pararse como el resto de jugadores y es que explica que sintió que no era el momento para dar alguna declaración pues cualquier cosa que pudiera decir lo tomarían en su contra, por ello creyó que la mejor manera era hacerlo ahora en la conferencia o hacer un llamado a la directiva para sentarlos junto a esas personas para hablar cordialmente en un salón sin cámaras ni nadie externo para que fuera una verdadera charla en busca de mejorar la relación Rayados-Afición.

"Quiero aclarar lo que pasó en El Barrial, fue un momento incómodo y sentí que no era el momento para hablar con los tipos que estaban afuera porque era un momento incomodo. Había mucha prensa y cualquier cosa que dijera iba a ser usado en mi contra, por eso no me paré con esta gente, en el plantel todos estamos dispuestos a hablar como personas y hacerlo a puerta cerrada, sin prensa y sin nada", comentó el jugador.

Rayados está viviendo uno de los momentos más complicados en los últimos años | Foto: Jam Media

Lo que tambien dejó claro Rogelio Funes Mori es que acepta las criticas que han caído en él por la falta de contundencia y lo vivido en el Mundial de Clubes apenas hace unos días, pero tambien aseguró que hay limites incluso para reclamar y pidió que todo fuera a través del dialogo antes de querer tener una explicación por la fuerza de un jugador, llamó siempre a la sana convivencia y si se da estaría encantado de participar.

Agregó que todos están consientes del mal momento y que es algo con lo que por ahora tienen que vivir pues los resultados son consecuencia de su futbol, pero espera que pronto con el trabajo del equipo como el individual puedan salir de todo ello, "Nos hacemos cargo, somos responsables de lo que pasa, y la única manera de poder seguir adelante es creciendo a base de trabajo y compromiso", sentenció.

Ahora Rayados se jugará prácticamente la credibilidad este sábado en la Liga MX, ante uno de los peores equipos de la temporada como lo es el Atlético de San Luis, en caso de caer podría darse el primer cambio que sería la destitución de Javier Aguirre, aunque en defensa del equipo de Monterrey aún hay posibilidad de mejorar ya que se tienen dos partidos pendientes ante Toluca y FC Juárez.