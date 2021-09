Liga MX: Rogelio Funes Mori rompe el silencia y asegura que las críticas no le quitan el sueño

Nuevo León.- Muy temprano este jueves el seleccionado mexicano, Rogelio Funes Mori arribó a Nuevo León tras varios días en Selección Mexicana en su primera Eliminatoria Mundialista, en la salida del aeropuerto ya lo esperaban medios locales para capturar sus primera impresiones y sin temor habló de las criticas que han surgido por su llegada el Tri.

El argentino naturalizado mexicano ha sido duramente criticado por no bajo rendimiento en los últimos 3 partidos con la Selección Mexicana y esa fue el primer cuestionamiento, en donde el "Mellizo" aseguró que no le interesan la criticas ya que eso no le quitan las ganas de volver a jugar, acepta que era algo que tenía que pasar y que asegura que puede revertir.

"Siempre voy a ser criticado y lo entiendo. Sé convivir con la critica y nada me quita el sueño de seguir en Selección. Voy a seguir de la misma manera como el hecho de toda mi carrera, de salir adelante, seguir creciendo como jugador y futbolista", comentó el 7 de Monterrey en Liga MX.

Rogelio Funes Mori fue titular en los 3 partidos de la primera fecha FIFA y en ninguno pudo anotar un gol, si bien tuvo pocas ocasiones para hacerlo, las que le llegaron no las pudo concretar y tuvo al menos un par de jugadas claras de gol. En el último juego ante Panamá solo jugó 45 minutos ya que no salía para el segundo tiempo.

Agregó que la cosecha de puntos para la Selección fue buena con 7 de 9 disputados, revela que fue complicado y que fueron resultados favorables para el equipo y para sus compañeros que mantuvieran el invicto y sumando.

Rogelio Funes Mori llega a una semana cargada de furbol con Liga MX y Concachampions |Foto: Jam Media

Por el momento Rogelio Funes Mori se someterá a nuevas pruebas de Covid-19 y muy posiblemente este viernes se presente con Rayados para emprender el vuelo a Guadalajara para el partido ante el Atlas de Liga MX o si Javier Aguirre lo guardará para la vuelta de la Concachampions ante Cruz Azul que será la siguiente semana ya que la carga de partidos lo podría afectar y más cuando se acerca el Clásico Regio.

Funes Mori podría tener su revancha en Selección para el mes de octubre cuando se jueguen de nuevo un triple jornada para acercar cada vez más a los equipos a definir a los que van al mundial.