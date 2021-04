Liga MX: Rogelio Funes Mori y la mala racha que le impide superar la marca goleadora de Chupete Suazo

Nuevo León.- Semanas complicadas para Rogelio Funes Mori que ya vive con desesperación que no cae su gol 122 con la camiseta de Rayados de Monterrey para superar la marca de 121 tantos de Humberto Suazo con la pandilla en Liga MX. El mellizo anotó su último gol en la jornada 13 ante San Luis, desde encantes no aparece.

La presión del cierre de la Liga MX y de no poder anotar está consumiendo a Rogelio Funes Mori que quiere superar ya la marca de Humberto "Chupete" Suazo como el máximo goleador de Rayados en la historia con 122 goles. Han sido 4 jornadas en las que no ha podido anotar y eso ya tiene en apuros al delantero.

El registró de Liga MX tiene como fecha el 3 de abril el último gol del argentino desde entonces han pasado ya 22 días y 4 partidos en los que no ha encontrado el arco. Ante Toluca aunque su equipo ganó no pudo anotar, en la derrota ante Pachuca donde tuvo un penal pero que al final voló, luego en un partido pendiente ante Chivas también se fue en blanco y ahora en el Clásico Regio.

Esa mala racha también le ha afectado en la tabla de goleo de la Liga MX, pues de ser el número uno ahora y es superado y desplazado hasta la quinta posición empatado con Jonathan Rodríguez y Santiago Ormeño con 9 goles. Incluso se puede alejar más ya que Pedro Alexis Canelo de Toluca con 10 juega este domingo y podría ampliar su ventaja.

Durante el Clásico Regio tuvo pocas oportunidades del gol | Foto: Jam Media

Aun queda un último partido y será en casa recibiendo al Mazatlán FC, si bien no será un duelo sencillo podría reencontrarse con el gol. Pero en caso de que no sea así aun tiene al menos un partido más en la repesca si no queda dentro de los primeros cuatro o en el mejor se los casos al sacar la victoria y entrar de los primeros y jugar los 4tos de final con dos oportunidades más.

Eso es lo que toda la afición se encuentra esperando, incluso el mismo Chupete Suazo comentó cuando el argentino logró empatarlo que era un orgullo que un jugador empatara y que pudiera superar su marca. Todo se mantiene a la expectativa para poder sellar su gran paso por el conjunto de Monterrey y el que ha tenido en Liga MX desde su llegada.

Goles de Funes Mori