Liga MX: Roger Martínez de nuevo entra en planes para Boca Juniors

Argentina.- Desde Argentina vuelve el interés por el atacante del Club América, Roger Martínez. Se trata de Boca Juniors quienes intentan que el colombiano deje la Liga MX y se integre a sus filas, estaría sería la segunda ocasión en la que el equipo Xeneize intenta convencerlo pero hay algo que los detiene y es el dinero.

De acuerdo a TyC Sports en Argentina Juan Román Riquelme ha dicho que su interés es genuino por el atacante y lo quiere como prioridad antes que otros refuerzos de la Liga MX como se habló de Nicolás Ibáñez de San Luis hace apenas unos días. El plan es que llegue para reforzar al equipo en Copa Libertadores que apenas inició.

Roger Martínez que ha visto la posibilidad de salir de la Liga MX en más de una ocasión pero hay algo que lo detiene y eso es su alto precio. Para el Club América cualquier otra oferta que no sean los 10 millones de dólares no les sirve, pagaron mucho dinero al Villarreal de España y quieren recuperarlo en caso de una venta.

Aunque el equipo de Boca Juniors es un club histórico de momento no cuenta con el dinero que se le pediría por lo que estaría pensando en una posibilidad de préstamo algo que tampoco le convendría al conjunto del futbol mexicano si es que quiere tener liquidez en caso de querer reforzar a la plantilla para la siguiente temporada.

Roger Martínez ya conoce el futbol de Argentina y no le parecería nada descabellado llegar ahí, también estuco cerca de hacerlo hace un par de meses al Racing pero por temas en Liga MX y el precio ya no se pudo concretar. América no dejará salir al futbolista por menos dinero a menos que de verdad sea una necesidad dejarlo fuera.

Lo que parecía su última temporada en Liga MX podría ser el repunte en su compromiso con el equipo, durante su paso junto a Miguel Herrera no entregó buenos momentos, ahora con Santiago Solari se ha convertido en el hombre titular y en el goleador del equipo con 4 goles. Tiene 15 partidos jugadores y 7 como titular.