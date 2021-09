Liga MX: Roger Martínez se "burla" de Chivas y les recuerda que solo entran a Liguilla con "ayuda"

México.- Este miércoles Roger Martínez fue el encargado de ponerle sal y pimienta al Clásico Nacional y es que el colombiano habló de lo que espera que pase el sábado pero siempre pidiendo que América se lleve el partido. Y sus palabras no tienen desperdicio pues además de recordar que es un partido de suma importancia en la Liga MX le recordó al Rebaño ellos han sido una sombra.

En conferencia de prensa Roger habló de lo que piensa de Chivas y dejó claro que hay muy poco que analizar pues desde que llegó a México en 2018 no ha visto al equipo rojiblanco pelando el título más que una vez y fue gracias a que implementaron el repechaje.

"Chivas es un club que no ha venido peleando, desde que estoy acá solo he visto a Chivas en Liguilla la vez que se metió por repechaje", comentó el delantero. Si bien no dice ninguna mentirita pues desde el 2017 que el rebaño no calificaba a una Liguilla los fans le recordaron que se le olvido recordar que pasó ese única vez que las vio.

Haciendo hincapié que en ese momento Chivas eliminó al América en la pelea por el título con los famosos "Chicotazos" de Cristian Calderón. Aún así Roger Martínez logró su cometido de encender a la afición tanto del América como de Chivas para que así se mantengan hasta el sábado que puedan ver de nuevo el partido más esperado de la temporada regular en la Liga MX.

Roger Martínez en conferencia de prensa con el Club América | Foto: Captura

Tambien habló de su paso por el equipo y se refirió que está lejos de ser una leyenda como las tantas que hay en el Club América y se enfoca en ser un jugador que ayude a las necedades del entrenador como del equipo, lo demás sale sobrando cuando se gana, "Sé que hay muchas leyendas en el América, pero yo pienso en hacer las cosas bien en el día a día, en ganar muchas cosas con el club".

Prácticamente todo está listo para el Clásico Nacional de este próximo sábado, solo se espera la resolución de la Comisión disciplinaria sobre el caso de Sebastián Cáceres y su expulsión por doble amarilla en el juego ante Toluca y por parte de Chivas saber si Alexis Vega sí llegará o no al Clásico.