Liga MX: Romario Ibarra agradeció los mensajes de afecto tras salir entre lágrimas

Pachuca, Hidalgo.- Tuzos del Pachuca consiguió su sexta victoria en sus últimos siete partidos disputados en el Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. El gol de Erick Sánchez selló la victoria de los hidalguenses sobre Cruz Azul para mantener el invicto y la cima con 25 unidades.

Sin embargo no todo fue miel sobre hojuelas para la escuadra que dirige el uruguayo Guillermo Almada, pues su hombre habilidoso, Romario Ibarra, salió lesionado antes de cumplir la media hora del partido a causa de una lesión que originó tras una plancha que acometió José Joaquín 'Shaggy' Martínez tras un desborde en el área rival del ecuatoriano.

El defensa cementero con la intención de detener el peligro de Romario Ibarra estiró su pierna empero sobre la integridad del ofensor de Tuzos, acción que no fue señalada como penal ni revisada por el Video Assistant Referee (VAR). El juego continúo pero momentos después llegó el resentir de la dolencia y por consiguiente el ecuatoriano salió en llanto al saber que es una incomodidad que lo podría dejar fuera por varias semanas.

Para fortuna de Ibarra la siguiente semana la Liga MX tendrá un parón por Fecha FIFA, todos los aficionados del Pachuca desean que la gravedad de su lesión no sea capaz de ausentar a su hombre de banda por varias semanas de la competencia, así que se dedican sus mensajes de aliento al jugador de 27 años que mostró su gratitud a través de un mensaje en redes sociales, al igual que tranquilizar a sus 'fans' y la Selección de Ecuador.

"Muchas gracias a todas las personas que me mandaron mensajes de apoyo y buenas virbas el día de ayer (sábado), no pude contener las lágrimas al pensar que la molestia me podría dejar nuevamente fuera de representar a mi país, afortunadamente la lesión no es tan grave como pensé", mencionó Romario Ibarra.

Ibarra es parte de los jugadores referentes para los Tuzos desde hace ya varios torneos. En el presente campeonato es dueño de grabar 652 minutos tras 9 partidos como titular de los 10 disputados. A pesar que solamente registra un gol en la campaña es parte de los futbolistas que mayor peligro ha provocado a la defensa contraria y así obtiene la confianza de 'Memo' Almada.

Romario Ibarra está convocado por la Selección de Ecuador para disputar los dos últimos encuentros de las eliminatorias sudamericanas frente a Paraguay y Argentina. Podría lograr el pase directo a la Copa del Mundo si La Tri logra un punto en alguno de los dos juegos de la Fecha FIFA.

