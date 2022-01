Liga MX: ¡Rompe quinielas! Rayos aprovecha ventaja numérica para golear a Santos

Torreón, Coahuila.- Rayos del Necaxa viajó a Torreón en calidad de víctima para visitar el Estadio TSM de Santos Laguna, club que se colocó en ventaja tras la anotación Félix Torres, tratando de reparar la expulsión del canterano Jordan Carrillo dentro de los 18'.

Los dirigidos por Pedro Cainxha jugaron por más de 70 minutos con un hombre menos, pero parecía no ser gran cosa tras anidar el primero del partido tras el cabeceo a quemarropa del ecuatoriano (Torres), anticipando al arquero Edgar Hernández a los 36'. Consiguió su cuarto gol con la camiseta albiverde.

Los laguneros eran mejores pese a contener 10 hombres en el terreno de juego, sin embargo un rayo potente cayó en Torreón para provocar la remontada de los hidrocálidos y hasta por goleada. Angelo Araos se encontró en línea para empujar una pelota que Carlos Acevedo dejó a su merced después de lo que aparentó ser una excelente intervención.

El criterio del grupo de Pablo Guede hizo esencial la ventaja numérica y durante el principio de la segunda mitad un servicio fenomenal de Alejandro Escoboza le puso medio gol a Milton Giménez, quien realizó de forma perfecta su recorrido para vencer a Acevedo con un cabezazo indiscutible.

Rayos derrotó a domicilio a Santos

Jam media

Los refuerzos Angelo Araos y Milton Giménez se estrenaron como goleadores del Necaxa tras marcar su primer tanto en la Liga MX. La fiesta no terminó ahí, pues en el último cuarto de hora Escoboza repitió la misma dosis para encontrar a Rodrigo Aguirre por los aires.

Hacía mucho tiempo que no se mostraba un Necaxa con alta revolución en el campo de juego. Santos se desmoronó debido al frentazo de Aguirre, no obstante el uruguayo no perdonó en su segunda oportunidad de gol para marcar doblete y sentenciar por 4-1 a los Guerreros que no han ganado en la nueva gestión de Pedro Caixinha.

Necaxa venció a Santos por 4-1

Jam media

Rayos del Necaxa concretó su primer triunfo en el Clausura 2022 de la Liga MX. Salió del fondo de la clasificación para colocarse en el duodécimo sitio. Santos Laguna es el antepenúltimo (16) escalón con un punto después de tres fechas al hilo.

