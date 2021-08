Liga MX: Rómulo Otero reveló que se siente maravillado con la calidad futbolística de Orbelín Pineda

El nuevo refuerzo de la Maquina Celeste del Cruz Azul, Rómulo Otero, se dice encantado de estar al lado de jugadores como Orbelín Pineda y el peruano Yoshimar Yotún, quienes demuestran juego tras juego su gran nivel.

"Yo había jugado varias veces contra Yotún, me gusta la visión de juego que tiene, pero estando acá me di cuenta que está el 'Mago' (Orbelín Pineda), y es un jugador con mucha calidad, la verdad que me gusta mucho verlo jugar. Lógicamente que está el 'Cabeza' (Rodríguez), pero Orbelín y Yotún son los que me han sorprendido más", reveló el venezolano en charla con RÉCORD.

Además Otero se dijo contento de portar el número diez con la Maquina Celeste, lo que representa un gran orgullo una máxima responsabilidad en el equipo.

"Cuando llegué estaba libre el número y no dudé en tomarlo. Me siento feliz de portar la '10', es una responsabilidad muy bonita, pero estoy tranquilo porque si me presiono va a salir todo mal, me entreno al máximo y cuando entre al campo debo matarme como lo hacen mis compañeros, debo divertirme con responsabilidad", explicó.

Otero se dijo feliz por ser el primer futbolista venezolano que juega con el Cruz Azul y es por ello que quiere marcar su historia.

"Ilusionado y feliz de estar en un equipo grande, pero también con ganas de que el equipo siga haciendo historia. Soy el primer venezolano en el club y también quiero hacer historia. Veía el futbol mexicano, sabía que Cruz Azul es un grande y no lo pensé en venir cuando un empresario me platicó de la posibilidad", finalizó.