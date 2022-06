Liga MX: Rotondi llega este jueves a Cruz Azul, que además tendría un regreso no deseado

Cruz Azul iniciará el Apertura 2022 ante Tigres este sábado y lo hará sin Ignacio Rivero ni refuerzos. En el caso del uruguayo, al menos dos semanas estará de baja por una rotura muscular en el pie. Mientras que con los refuerzos, al menos uno llegará este jueves, pero todavía no estará disponible para jugar.

De acuerdo con diversos medios, Carlos Rotondi llegará a Ciudad de México este jueves alrededor del mediodía (hora local) y reportará en la Noria para presentar exámenes médicos y firmar su contrato. Sin embargo, todavía tiene que resolver lo de su visa de trabajo, por lo que en el mejor escenario estaría disponible hasta la Jornada 2, contra Pachuca.

Además, otra noticia para Cruz Azul es el posible regreso de Pablo Ceppelini, cuyo préstamo con Peñarol finalizó y que tiene contrato con la Máquina hasta finales de año. El uruguayo tuvo buenas actuaciones con los Carboneros, pero su futuro como jugador celeste es todavía incierto.

Según el diario Récord, Ceppelini reportará con el equipo de la Noria en la primera semana de julio y podría quedarse si convence a Diego Aguirre. El mismo medio reconoció que el regreso del charrúa no estaba en planes de la directiva y que su permanencia dependerá de los fichajes que concreten.

No obstante, la reportera Iliany Aparicio aseguró que Ceppelini no volverá a Cruz Azul y que sigue en búsqueda de equipo. Desde Uruguay también han confirmado que el mediocampista causará baja con Peñarol, aunque no está claro dónde continuará su carrera.

Te recomendamos leer

En este escenario, faltarían por definirse las situaciones de Gonzalo Carneiro y Bruno Méndez. En el caso del atacante, los rumores apuntan a que está por cerrarse su contratación; mientras que con el defensa las negociaciones se detuvieron pero el club cementero no se ha dado por vencido.