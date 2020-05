Liga MX: Rubén Omar Romano: "si llego a Tigres, Gignac se va"

Nuevo León.- Rubén Omar Romano sorprendió con sus declaraciones al afirmar que desea estar en la dirección técnica de Tigres pero que si eso sucede Gignac lamentablemente ya no estaría en el club.

En entrevista con medios locales en Nuevo León, Rubén Omar confesó que tuvo la oportunidad de entrenar a los Tigres cuando salio de Celaya pero nunca un acercamiento claro de la dirección felina.

Después de ese comentario, aseguró que si está en sus planes ser el nuevo entrenador del club, pero que mientras este Tuca deberá esperar de la misma forma dijo que si llega al equipo norteño su mayor referente Andre-Pierre Gignac ya no estaría por cuestión de edad.

El dueño del equipo es el Tuca (risas). La llevo muy bien con él. Lo defendí muchas veces cuando la gente le tira, me guste o no su forma. Lástima que si me llegara a tocar esa posibilidad, Gignac ya no va a estar (risas)".