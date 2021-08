Liga MX: Rubens Sambueza a sus 37 años se ve con futuro en la MLS

Estados Unidos.- El argentino naturalizado mexicano, Rubens Sambueza luego de 14 años en México estaría pensado en dejar la Liga MX para probar suerte en la MLS pues cree que puede dar aun a sus 37 años y más jugar en una liga diferente como en Estados Unidos.

Previo al Juego de Habilidades del All-Stars Game de la Liga MX y la MLS, el 14 del Toluca reveló en una entrevista que no le parecía nada mal el probar algo diferente, aseguró que por el futbol mexicano siente agradecimiento y cariño pero quiere nuevas experiencias en su vida.

"Si me gustaría probar otras ligas, es mucho tiempo ya, 14 años que estoy en la liga mexicana, muy agradecido y feliz, tanto mi familia como yo, pero el jugador quiere otras experiencias, otras ligas", dijo para TUDN.

Leer más: El horror que vivió Julio César Chávez en su primera experiencia en un anexo

Aprovechado que está en Estados Unidos no le hace el feo a la MLS, y asegura que le podría interesar pero al mismo tiempo reconoce que no sería sencillo llegar a una liga competitiva en los últimos años ya que a sus 37 años habrá equipos que ya no apuesten por él pero otros que sí, por lo que no descarta algún día buscar un lugar.

"Si llega esa oportunidad, bienvenida sea, la veo difícil, ya tengo 37 años, pero hay equipo que siguen necesitando experiencia", finalizó el que posiblemente salga como capitán este miércoles en el Juego de Estrellas de la Liga MX y la MLS.

Rubens Sambueza ha jugado en la Liga MX por 14 años en 6 equipos diferentes | Foto: Jam Media

Rubens ha tenido un paso llamativo y oscuro por la Liga MX, su llegada fue en el Apertura 2007 para los Pumas pero solo estuvo un año en donde no dio mucho de que hablar. Para el Apertura 2009 llegó al equipo con el que se daría a conocer desde su futbol como por sus indisciplinas, fue con Tecos, luego Estudiantes Tecos donde pasó más tiempo hasta el 2012.

La suerte le cambiaría de forma inesperada al llegar al América por solicitud de Miguel Herrera. De igual manera su temperamento fue una de las cosas que hizo que mucho tiempo no fuera aceptado hasta que inició ganar título, con América ganó 2 Liga MX y dos Concachampions, dejó al equipo en el Apertura 2016. Llegó al Toluca, equipo con el que ha ido alternando con Pachuca y León.