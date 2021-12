Liga MX: Rubens Sambueza anuncia su salida oficial de los Diablos Rojos del Toluca

Malas noticias para los Diablos Rojos del Toluca, el futbolista argentino Rubens Sambueza, anunció su salida definitiva del equipo para el torneo Clausura 2021 de la Liga MX.

El futbolista veterano anunció su salida del club a través de sus redes sociales, donde aprovecho y se despidió del club, de sus compañeros y de los aficionados con un mensaje muy emotivo tras su estancia.

"Hoy me toca despedirme del club! Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por éste tiempo compartido. Siempre me entregué al máximo y di lo mejor de mi. Agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto. Y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre. Siempre estarán en mi corazón. Gracias Toluca".

Sambueza pone punto final a una etapa de cuatro temporadas con los Diablos Rojos del Toluca, desde su llegada desde el 29 de diciembre de 2016, proveniente de las Águilas del América.

En el lapso que estuvo militando con los Diablos Rojos del Toluca, Rubens Sambueza disputo una final de Copa MX y una final de Liga, lamentablemente ambas las perdió.

En sus cuatro temporadas con Toluca en argentino tuvo grandes logros de manera individual, uno de ellos fue el Balón de Oro a mejor jugador de la Liga MX, en sus siguientes dos etapas, a partir del 2020 disputó 85 encuentros oficiales, anotó un total de 14 goles y 29 asistencias.