Liga MX: Rubens Sambueza es asaltado en Colombia junto a su hermano

El mediocampista argentino de los Diablos Rojos del Toluca, Rubens Sambueza, tuvo un mal inicio en su periodo vacacional tras ser eliminado del Repechaje, ya que esta tarde fue presa de un asalto junto con su hermano en Barranquilla, Colombia.

El jugador del Toluca y su hermano Fabián fueron atacados con arma en mano por un sujeto que después escapó en moto. Según reportes les quitaron dos relojes y un anillo.

El hermano de Sambueza cuenta como fue por su hermano para trasladarlo a su domicilio, cuando al llegar a su casa un amigo le ayudo con algunas maletas y en cuestión de segundos llego un ladrón en motocicleta.

“El otro que se ve en el video hablando conmigo es un amigo al que le había pedido el favor que me trajera las maletas porque no entraban en mi carro, yo le preguntaba dónde las había dejado para yo bajarlas y buscarlas, me estaba diciendo que las dejó en el lobby cuando llegó este ladrón”, relató Fabián Sambueza en entrevista para la radio colombiana.

“El único que podía haber hecho algo era él (el conductor del auto). El guardia del edificio no se percató y no lo vio, porque era una zona un poco más atrás donde uno entra al parqueadero y no hay cámaras ahí, pero el señor del carro pudo haber hecho algo”, abundó Sambueza en su testimonio posterior.

Fabian Sambueza afirma que es lamentable que este pasando este tipo de sucesos en su vecindario, ya que comenta que en caso de el haber presenciado algo así hubiera proporcionado ayuda.

“Eso es un poquito doloroso porque la gente no se mete, no hace nada. Si yo hubiera estado del otro lado, si están robando a alguien, uno intenta, por lo menos, no sé, chocar al de la moto”, acotó tras pasar por esta amarga experiencia junto a su hermano Rubens y su familia.

Rubens Sambueza se encuentra en su periodo vacacional de invierno y con el Toluca deberá reportar el próximo 3 de diciembre para la pretemporada de cara al torneo Clausura 2022.