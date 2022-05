Liga MX: Rubí Soto asegura que si apoyaran al 100 por ciento, el circuito rosa sería potencia mundial

La delantera sinaloense de Chivas del Guadalajara, Rubí Soto, levanta la voz y asegura que si en la Liga MX Femenil hubiera un apoyo del cien por ciento tanto por parte de clubes y directivos, el circuito rosa sería una potencia mundial en la categoría.

Soto fue la primera jugadora exportada de Chivas del Guadalajara al viejo continente. La atacante se fue vía préstamo al equipo del Villarreal donde se mantuvo para la temporada 2020-2021.

En entrevista para ESPN, la canterana de Guadalajara, la Liga MX Femenil sería potencia del fútbol mundial, si todos los equipos del circuito tuvieran el mismo apoyo.

"Son pocos los clubes en México que le invierten bien para tener buenas jugadoras, pero si todo el apoyo estuviera al 100 en la mayoría de los equipos creo que seríamos potencia mundial. Yo siempre he dicho y confío plenamente en que las mexicanas tenemos mucho potencial para estar en cualquier liga como en Europa o en Estados Unidos" comentó en entrevista para ESPN.

Desde su punto de vista, Rubí Soto asegura que la Liga MX Femenil tiene más ventaja de crecimiento que la Liga Ibérdrola, ya que acá se te da un trato más de profesionales.

"Creo que está en el trato que te dan los clubes y lo profesional que pueden ser. Allá la Liga Ibérdrola tiene un mes apenas que lo hicieron profesional, en realidad no juegan en estadios grandes, no tienes ese sueño de ir a conocer ese estadio o decir: "Hay voy a ir a jugar en un estadio profesional" en cambio aquí tienes todo el apoyo, juegas en todos los estadios de primera división. Siento yo que todo eso va conforme a lo que te digo, que aquí nos tratan como profesionales".

La delantera estará en su primer final del circuito rosa, cuando encare este viernes el juego de ida contra Tuzas del Pachuca. Rubí Soto comentó que siente que ha cumplido uno de sus sueños el disputar esta final en su carrera profesional.

"Es lo que siempre he soñado, a lo mejor no lo voy a vivir de la manera que yo quería, yo lo voy a vivir desde afuera, pero creo que el apoyo está. Se vive de una manera diferente ya que no puedo jugarla. No voy a estar dentro del terreno de juego, pero créeme que me hubiera encantado que fuera diferente, haber tenido algunos minutos. Mi primera final aquí y ganarla, creo que es el máximo sueño desde que llegué a Chivas, ojalá que este fin de semana se nos den los resultados".