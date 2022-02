Liga MX: Sacan del estadio a aficionados de Chivas por gritar "Fuera Amaury"

Jalisco.- Chivas está pasando un momento verdaderamente complicado en esta jornada 7 hilaron su tercera derrota consecutiva a ello se le suma el tema del arbitraje en donde se han visto afectados por ciertas decisiones que afectan directamente al marcador y que ayudan a sus derrotas, ante eso sus aficionados han perdido toda la paciencia y se han quejado con quien consideran al máximo culpable, Amaury Vergara aunque sus reclamos no han ido del todo bien recibidas pues en las últimas horas ha circulado un video en donde personal de seguridad del estadio sacaron a un par de aficionados del Akron por reclamar al dueño.

Durante el partido de Chivas vs Puebla del pasado sábado se vivió un momento algo complicado para la afición del Rebaño y es que cientos de personas fueron testigos de como unos policías escoltaron a unos aficionados a la salida del estadio luego de que le sorprendieran gritando "fuera Amaury". Todo quedó registrado en un video tomado por uno de los asistentes del partido. En el clip que ya circula en Youtube y demás redes sociales se ve como el partido se lleva a cabo pero de un momento a otro un par de elementos de seguridad se acercan a unos aficionados con los que comienzan a hablar.

Leer más: Liga MX: "Nos volvió a pasar", Jesús Corona se dijo molesto por la derrota de último minuto de Cruz Azul

Luego de algunos segundos, quien grababa el video explicó que el aficionado había estado externando su molestia por el resultado del partido en donde Chivas caída 2-3, aseguró que uno de los gritos fue "Fuera Amaury" lo que habría desencadenado que la policía le pidiera salir. Tras unos momentos esperando, un par de aficionados se levantaron de sus asientos y fueron llevados a la salida del recinto. Hasta ahí llegó la grabación pero muchos de los otros seguidores mostraron su descontento con la acción.

Momento en el que sacan a los aficionados de las gradas | Foto: Captura

De momento Chivas no ha dado alguna respuesta al video y se han mantenido en silencio en las redes sociales luego del partido del sábado. Incluso la última publicación que se vio fue el reclamo que hicieron al arbitraje de la Liga MX en donde citan a lo hecho por el Club América hace unas semanas cuando sacaron una carta para tambien quejarse del mal arbitraje que tuvieron. Ahora el Rebaño no ha tenido más interacciones pero de parte de sus afición los ataques no paran.

Leer más: Liga MX: El Puebla de Nicolás Larcamón sigue confirmandose como líder del Clausura 2022

Aún con al derrota Chivas se mantiene en la posición 10 de la general, está dentro de zona de repechaje con 7 puntos pero ya ha sumado 4 derrotas que cada vez la complica más su estancia en los puestos importantes. Para esta media semana tendrá acción con la jornada 8 en donde tendrá una visita al Atlético de San Luis en donde buscarán regresar a la victoria o sería el partido que puede poner fin a la era Leaño al frente del equipo.