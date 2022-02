Liga MX: Salida de Guillermo Almada cobra factura en Santos Laguna hasta la fecha

Torreón, Coahuila.- Santos Laguna se dificulta la oportunidad de ganar en este Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. El duelo de ayer (viernes) fue un claro ejemplo a lo que juega el plantel vigente de Pedro Caixinha, penosamente sin ideas en el terreno de juego.

Contra Bravos de FC Juárez la definición de 'Guerreros' significó la guardia en defensiva, los laguneros no tuvieron intención de vencer a los juarenses en el Estadio Olímpico Benito Juárez y eso significó el sexto partido al hilo sin ganar en este año en curso; apenas suma dos empates.

La contratación de Pedro Caixinha no sonó de mala forma en la institución de Torreón, pero después de mes y medio el dibujo táctico del lusitano no obtiene profundidad en el Clausura 2022, no está dando frutos en el torneo y eso podría causar su cese con anticipación sino encuentra alternativas para salvar este pobre comienzo en la segunda mitad de la fase regular.

La única victoria que Santos Laguna trabajó hasta el último segundo por registrarla en este 2022 es el 1-0 contra CF Montreal a media semana. Hasta la fecha es el único resultado que hizo respirar a Caixinha, empero con la actuación en Ciudad Juárez las críticas volvieron a llover y su elenco está obligado a ganar el próximo martes en Canadá, de lo contrario firmaría su primer fracaso en la 2da etapa del técnico portugués.

EXTRAÑAN A GUILLERMO ALMADA

La salida del uruguayo sorprendió a los aficionados de Santos Laguna como de la Liga MX, sobre todo porque se creyó que Guillermo Almada salió de la Comarca para tomar las riendas de la Selección charrúa tras la destitución del maestro Óscar Washington Tabárez, a mitad de la segunda vuelta de las eliminatorias.

La sorpresa fue un golpe más duro cuando los Tuzos del Pachuca anunciaron al oriundo de Montevideo su nuevo DT para este Clausura 2022, los roles intercambiaron y ahora Almada tiene al cuadro Hidalguense en zona de clasificación directa mientras Santos Laguna se hunde como colista con apenas 2 puntos.

Guillermo Almada llegó a México en el pasado 2019. En el Clausura 2019 quedó eliminado en fase regular pero en el Apertura 2019 tuvo al grupo santista en la cima de la clasificación con 37 unidades. Antes de cancelarse el Clausura 2020 terminó en la 3ra posición con 17 puntos. En el Guard1anes 2020 Santos bajó al 8vo lugar pero sería en el Guard1anes Clausura 2021 que disputó la final frente a Cruz Azul, la cual perdió por 2-1 global, siendo su mejor presentación al mando albiverde.

En el pasado Apertura 2021 se despidió con 24 puntos en el 5to lugar. Su participación acabo en Cuartos de Final.

