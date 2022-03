Liga MX: Salvador Reyes espera que Nicolás Larcamón sí llegue el Club América

México.- Se cumplirá la tercera semana desde que América se quedó sin entrenador y donde Fernando Ortiz tomó el mando con un partido perdido y uno más empatado, pero en Coapa siguen buscando al hombre que se haga cargo del equipo puesto quien le interesa está aún en competencia y se trata de Nicolás Larcamón. Salvador Reyes, uno de los nuevos elementos del equipo pues apenas suma su segundo torneo habló de lo que le gustaría que el DT argentino llegara al nido pues ya conoce su forma de trabajar.

El lateral quien tuvo un paso por Puebla y fue donde conoció a Larcamón y quien potenció su nivel para llegar al América, reveló que le gustaría que se diera, conoce su juego y lo que puede hacer con un plantel más completo como el que América, pues con Puebla, una de las escuadras más básicas de la Liga MX ahora las tiene entre los mejores algo que las Águilas no tienen y se encuentran en la zona más de la clasificación.

"Lo estimo mucho, en lo personal me dio mucha confianza, se hizo cosas grandes y ahora suena para llegar acá, yo pienso que si se tiene que dar, ojalá que se dé. Ya sea él u el otro entrenador, la verdad que parte más de nosotros los jugadores, para hacer un gran proyecto y que se dé el campeonato", dijo Reyes a ESPN. Incluso defiende el estilo de Larcamón a quien cuestionan por ser un entrenador de un equipo "chico" como Puebla, pero él confía que puede hacer un gran trabajo.

"Creo que se ha visto que ha hecho funcionar muy bien a su equipo, un buen futbol y a mi en lo personal cada vez que me toca enfrentarlos a ellos o él, es lindo, es bueno y gracias a Dios se me han dado las cosas contra el Puebla", agregó del defensor. Nicolás Larcamón ha declarado que por ahora no hay nada confirmado para su salida de Puebla y llegada al América, incluso se ha desligado de ello y quiere solo llegar a las mejores instancias en la Franja.

América por ahora no tiene ningún otro plan para elegir a un DT, posiblemente se quedarán con Fernando Ortiz hasta el fin de la temporada sin importar el lugar y a partir del siguiente torneo buscarán al entrenador para iniciar el campeonato y buscar darle vuelta a la página previo al Mundial de Qatar 2022. Además de que no se puede hacer contacto con Larcamón pues se encuentra en participación, será hasta el fin de temporada cuando se haga algún acercamiento.