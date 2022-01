Liga MX: Salvador Reyes sueña con jugar el Mundial de Qatar 2022

El lateral izquierdo de las Águilas del América, Salvador Reyes, pide una oportunidad este 2022 en la Selección Nacional Mexicana de Gerardo Martino y buscar su sueño de ir al Mundial de Qatar.

En entrevista para TUDN, Salvador Reyes declaró que sí busca ser considerado para la Selección Mexicana, especialmente ahora que la Copa Mundial de Qatar 2022 está a menos de un año de disputarse. Sin embargo, entiende que para conseguirlo debe hacer bien las cosas en el conjunto Azulcrema, por lo que su atención y concentración está enfocada especialmente con las Águilas.

“Sí, es un deseo (Mundial), sabemos que es cada cuatro años y se viene el año mundialista. Muchos jugadores quieren estar ahí así que yo estoy me siento privilegiado de estar en un club como América que es un grande. Quiero ir por el campeonato y ¿por qué, no? que se me dé la oportunidad (ser llamado al Tri”, comentó en entrevista exclusiva con Juan Carlos Díaz, reportero de TUDN.

Reyes esta consciente que debe de lograr cosas interesantes en este año con el Club América en el Clausura 2022 y ser llamado a la Selección Mexicana Nacional.

Para el defensa, sabe que lo importante de su carrera profesional fue el trampolín jugar en Puebla y darse a conocer en el futbol mexicano.

“Puebla fue una vitrina para mí, fue un trampolín en donde me desarrollé personal y futbolísticamente, creo que me ayudó mucho. Estoy muy agradecido con Puebla y ahora nos toca estar aquí y vamos a aprovechar al máximo”, sentenció.