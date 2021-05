Liga MX: Salvador Reyes y el Puebla desean enfrentar a Juan Reynoso en la final

Puebla.- El equipo sorpresa de la Liga MX es el Puebla que se pensaba que no llegaría lejos pero se ha mentido hasta las semifinales en el primer torneo de Nicolás Larcamón y eso ha caído muy bien para jugadores como Salvador Reyes que se han mostrado muy en el torneo y que ahora se puede dar el lujo de pedir al Cruz Azul en la final.

Este lunes luego de que se confirmaran los horarios y fechas para las semifinales de la Liga MX, Salvador Reyes fue a conferencia de prensa en donde afirmó que Puebla está para cosas grandes y una de ellas es llegar a la final y medirse ante uno de los mejores equipos que este caso sería el Cruz Azul, comandados por su exentrenador, Juan Reynoso.

"Imaginaba una final contra Cruz Azul, cualquier rival es complicado. Santos en casa juega muy bien, pero sí me imaginé una final Cruz Azul vs Puebla", dijo para W Deportes.

Asimismo Reyes declaró que Lacarmón llegó a la Liga MX a completar lo que Reynoso ya había iniciado, hay que recordar que la temporada pasada el peruano fue el entrenador de la Franja y les llevó hasta los 4tos de final donde cayeron ante el León.

"Juan Reynoso dejó una base que Lacarmón llegó a completar, le damos el crédito a Juan, ahí empezó y se transformó en lo que hoy es Puebla", agregó el lateral de la Franja.

Puebla fue uno de los equipos que si pudo ganarle a Cruz Azul en la Liga | Foto: Jam Media

También se dio el tiempo para hablar de lo que le espera a él en lo personal y es que en los últimos días se ha revelado un interés de parte del Club América para hacerse de sus servicios. Reyes asegura que por ahora eso no le tiene preocupado ya que es la directiva quien lo manejará, afirma que no hay nada que le quite la concentración para las semifinales.

"Estoy pensando 100 por ciento en el Puebla. La directiva lo maneja con calma, no nos quieren quitar la concentración", finalizó el jugador.

Puebla tendrá su primer partido de las semifinales este jueves en la cancha del TSM ante Santos, en la temporada regular el equipo de Nicolás Lacarmón visitó la última jornada a los Guerreros y lograron un empate que les aseguró quedarse con el tercer puesto que hoy los tiene como el segundo mejor equipo de la Liga MX.