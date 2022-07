Liga MX: Sambueza asegura tiene los argumentos suficientes para tener más minutos con el San Luis

El mediocampista argentino del Atlético San Luis, Rubens Sambueza, asegura que tiene la capacidad para sumar más minutos en la cancha en este torneo Apertura 2022 y es por ello que exige más oportunidad al técnico.

Rubens Sambueza afirma que tiene los argumentos necesarios para poder sumar más minutos y que esta muy agradecido con lo que le ha ofrecido el Atlético San Luis durante su carrera profesional.

“Agradecido con la institución por haber confiado en mí. Creo que es una institución que está en crecimiento; que sí fue duro el torneo pasado, estuvimos a tres puntos de haber clasificado un poco más a Liguilla y a tres puntos de pagar la multa".

El argentino asegura que el plantel cuenta con muchos jóvenes y tienen una institución que tiene mucho que ofrecer en cuanto a crecimiento, ya que ahí mucha gente trabajando para que este equipo sea protagonista.

“Fue complicado, había mucha presión, hay muchos chicos jóvenes todavía y fue complicado, pero el equipo hizo muy bien las cosas. Tiene mucho por crecer la institución, muchas cosas por aprender todavía; hay gente joven trabajando y eso es bueno. Me siento agradecido, siento que todavía puedo dar un poco más, me gustaría jugar más y ser más participativo. En algunos partidos he estado en el banco, en otros he entrado y me gustaría jugar un poco más como todo jugador. A veces son los profes y uno tiene que acatar esas órdenes”, compartió.

Rubens Sambueza sabe que estando dentro o fuera de la cancha el puede ser de gran ayuda para las nuevas generaciones de jugadores en el Atlético San Luis.

“En lo que pueda uno ayudar dentro de la cancha o fuera, bienvenido, uno está para eso, pero más que nada que jueguen con esa tranquilidad que los lleve a estar acá en San Luis, porque por algo se fijaron tanto en los mexicanos como los extranjeros”, explicó.