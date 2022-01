Liga MX: San Luis presentó al venezolano Jhon Murillo como su nuevo refuerzo para el C2022

San Luis Potosí.- Atlético de San Luis sorprendió el pasado domingo 9 de enero con la confirmación del venezolano Jhon Murillo, futbolista que viajó desde Portugal hacia la República Mexicana para vestir los colores del club gladiador en el Grita México Clausura 2022 de la Liga MX.

La directiva organizó una rueda de prensa para darle la bienvenida al jugador de 26 años, quien proviene del C.D. Tondela de la Primeira Liga del país lusitano. El sudamericano vestirá el número 21 en esta competencia. Afirmó que tuvo contacto con sus compatriotas que militan en el torneo para saber su opinión acerca del mismo, previo a su llegada al Atlético San Luis.

"Hablé con Pako Ayestarán, mi ex entrenador, sobre mi fichaje en la Liga Mexicana y de la manera en como podría vivir esta primera experiencia en la Liga MX. También cuentó con tres colegas míos en el futbol de México: Romulo Otero (Cruz Azul), Eduard Bello (Mazatlán) y especialmente Fernando Aristeguiete (Puebla)", mencionó Murillo en su presentación.

"Con Aristeguiete mantuve una conversación porque conocí a Iñigo en Puebla y me habló muy bien de la Liga MX. De igual forma pregunté bien del club porque no lo conocía del todo y me dio grandes referencias", complementó el vigente fichaje de los Atléticos.

Jhon Murillo es nuevo jugador de San Luis

Twitter Atlético de San Luis

Por otro lado Jhon Murillo se comprometió a dejar huella en la institución, como también aclimatarse al nivel que requiere el torneo para ser titular indiscutible en el grupo que dirige Marcelo Méndez. Aseguró que el balompié nacional es bien visto en el extranjero.

"Con San Luis se trabajo muy rápido para llegar aquí. Es un trampolin, me motivó la Liga MX. Estando acá me sorprendió lo que tiene San Luis, entonces busco encajar lo más rápido posible para jugar con el equipo. El nivel del torneo, desde Portugal, en el mismo Venezuela, es visto con buenos ojos, siempre hablan bien de ella, es una liga competitiva.

Jhon Murillo es presentado con San Luis

Twitter Atlético de San Luis

Jhon Murillo llega al Atlético de San Luis para disputar el Grita México Clausura 2022, después de jugar la mayor parte de su carrera en el futbol portugués. Debutó con Zamora venezolano antes de emigrar al viejo continente. Jugó para Benfica, Kasımpaşa Spor Kulübü de Turquía y C.D. Tondela en dos períodos distintos (2015-2017 y 2018-2021).

