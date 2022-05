Liga MX: Santiago Giménez reconoció que si Cruz Azul no le gana al Necaxa sería un fracaso rotundo

Para el delantero mexicano Santiago Giménez, las cosas están claras en el equipo en esta fase de Repechaje ante los Rayos del Necaxa y no se guardo nada cuando le preguntaron que si considera si en caso de caer ante los de Aguascalientes sería denominado como fracaso, comentado que si lo será.

"Sino llegamos a calificar, sería un fracaso totalmente. El grupo esta siendo que tenemos que salir a ganar; si bien no cerramos bien el torneo, hoy tenemos otra oportunidad para poder representar lo que representa Cruz Azul".

Santiago Giménez también confeso que Cruz Azul no llega como favorito en este Repechaje de la Liga MX en su torneo Clausura 2022.

“No creo que seamos favoritos, Necaxa cerró muy bien, nosotros no lo cerramos tan bien. Va a ser un partido muy parejo, tenemos que salir a proponer y salir a ganar porque estamos en casa”, dijo.

El delantero sabe muy bien que jugar en casa esta de su lado y es por ello que deben de jugar de buena manera y reaccionar con buen resultado ante sus aficionados en esta llave de Repechaje ante los Rayos del Necaxa.

“En el Azteca no nos ha ido muy bien, queremos revertir esa situación, uno no entiende por qué no hemos tenido buenos resultados en casa, estamos confiados en que podemos revertir esa situación, y con eso podemos llegar con más confianza a la liguilla”, apuntó.

Giménez comentó que va ser de suma importancia jugar con aficionados en la grada en este Repechaje, luego de hacerlo sin público en las gradas del Estadio Azteca.

“Ha de ser muy complicado llenar el Azteca cada semana, más cuando vienes jugando Concachampions; sabemos que tenemos la mejor afición, no creo que hizo falta, no es fácil, hay que pagar un boleto y jugábamos cada semana, cada cuatro días; vamos a sentir el apoyo que siempre hemos sentido, no creo que la afición esté contenta con nosotros”.