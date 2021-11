Liga MX: Santiago Ormeño no festejara si mete gol ante la Franja del Puebla en Cuartos de Final

El delantero de los Esmeraldas del León, Santiago Ormeño, asegura que en caso de anotar gol en la llave de Cuartos de Final ante la franja del Puebla, no festejara por respeto a la afición y a los buenos momentos que vivió en este plantel antes de llegar al León.

"Claro, es lo que cualquier delantero desea, ¿no? Espero poder marcar para ayudar al equipo con goles y buscar ese campeonato. No, no creo (festejar) por respeto no creo, con mis compañeros sí, pero no festejaría a la afición rival".

En su primera ocasión que jugaron en el Estadio Cuauhtémoc con los colores de los Esmeraldas del León, el delantero recuerda como fueron abucheados el y su compañero Omar Fernández quien también milito con el Puebla.

"Vamos a ver, a Omar Fernández y a mí nos abuchearon un poco, creo que la gente lo hizo más cómo, ya saben cómo es la gente, cuando está bien están y cuando no estás cambian de opinión, pero en el fondo creo que a Omar y a mí nos quieren mucho y ojalá esta ocasión sea distinto".

Por otra parte, Santiago Ormeño dijo sentirse muy feliz y contento de estar jugando los Cuartos de Final con los Esmeraldas del León en este torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

"Muy contento en equipo por haber conseguido pasar dentro de los primeros cuatro, ahora nos enfrentamos a un rival difícil como lo es Puebla que es un equipo que correo mucho, que pelea los 90 minutos, pero nosotros sabemos a lo que vamos, que es a ganar y estoy seguro que haciendo lo que hemos practicado vamos a sacar la llave".