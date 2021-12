Liga MX: Santiago Solari asegura que su equipo necesita un jugador de la talla de Uriel Antuna

El director técnico de las Águilas del América, Santiago Solari, fue claro tras hablar del posible fichaje de Uriel Antuna, asegurando que el jugador es el hombre clave en una posición que le hace falta a su equipo.

Mucho se ha hablado de la negociación entre América y Chivas para hacerse de los servicios de Uriel Antuna, Solari no ve con malos ojos la llegada de Uriel Antuna a las Águilas del América para el Clausura 2022.

"Si me vas a preguntar por el mercado, son situaciones que me exceden y otras tengo conocimiento pero quedan en la intimidad, no las puedo charlar"; detallaba Solari en entrevista con José Ramón Fernández.

"Antuna es un muy buen futbolista, de Selección Nacional. Juega en otro club, si me siento incómodo hablado de mis futbolistas, imagínate de los de afuera.

Solari no oculta su necesidad para ocupar una posición como volante por derecha para el siguiente certamen de la Liga MX.

"No es algo que vamos a ocultar (que necesito un volante por derecha). Desde el primer día aquí mi diagnóstico como entrenador es que nos vendría bien más profundidad por la banda derecha, alguien con características distintas a los jugadores que ya tenemos allí", apuntó el mandamás azulcrema.

Por el momento, el estratega americanista se negó a hablar del caso de sus jugadores a nivel personal y de las posibles salidas de algunos jugadores.

"No me gustaría empezar a hablar de jugadores a nivel individual. Tengo una razón para ello: Lo que nos lleva a conseguir los objetivos es el trabajo de todos, no el trabajo de cada uno por separado.