Liga MX: Santiago Solari gana su primer partido con América y la afición se olvida de Miguel Herrera

Ciudad de México.- Las expectativas para el Club América eran muy grandes, la noticia de que en su primer partido no pudiera estar en la banca por temas ajenos al campo sorprendió a la afición pero no fue suficiente para no desearle un buen arranque del torneo. Santiago Solari que desde las gradas vio la forma de dirigir consiguió los 3 puntos algo que hizo feliz a los fans.

Desde el arranque del partido en redes sociales el nombre del entrenador se posicionó como lo hacía Miguel Herrera solo que ahora los mensajes eran de apoyo y algunos datos positivos que pocos se veían con el 'Piojo' en cada uno de sus partidos, eso evidentemente puede cambiar si los resultados no llegan, pero por lo pronto todo es felicidad.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los aficionados se mantienen agradecidos por la victoria y ponen a Solari como uno de los buenos entrenadores que le pueden dar un título, si bien es cierto que apenas va un partido, es de reconocer que el club mantuvo por mucho tiempo un aspecto más ofensivo que el equipo del antiguo entrenador, pero al anotar el de la ventaja lo recordó al ceder la iniciativa al punto del empate.

Durante el tramite del partido el entrenador fue captado moviéndose de lugar en repetidas ocasiones, esto con la finalidad de encontrar la mejor visión del juego y poder plantear mejor parado. Por si fuera poco también hizo el debut de sus 3 refuerzos lo que hizo que la afición viera una luz de esperanza en la pelea del título pues estos respondieron.

El primera Mauro Lainez que inició en el partido fue el que por la banda izquierda hizo lo que quiso, además fue el autor del primer gol lo que le dio la tranquilidad el equipo para llevar el partido a su ritmo. Para el segundo tiempo el ingreso de Pedro Aquino también le dio un nuevo parado al equipo ya que su labor en mediocampo fue notoria, recuperando el balón y asistiendo para el segundo gol, el que dio la victoria.

Mauro Lainez fue el anotador del primer gol del Club América en el torneo | Foto: Jam Media

Y Alan Media que no lució mucho pues solo tuvo pocos minutos pero en algunas ocasiones intentó disparos de larga distancia. Aun así los mismo fueron aplaudidos por la afición. Algunos de los comentarios fueron muy parecidos a estos:

"5 días de entrenamiento y se notó otra actitud del equipo (veremos cuanto dura) mientras que en otras temporadas se veía un inicio espantoso y no en el resultado sino en el juego. Con el tiempo Solari sabrá que le falta al equipo y que modificar".

"En 11 minutos el América de Solari generó más peligro que el América del Piojo en toda la Liguilla.."

Se espera que Santiago Solari pueda salir para el segundo partido del América, el cual no será nada sencillo, pues se meten a la casa del Monterrey quien viene de una fácil victoria ante el Atlas, además de que su entrenador tiene mucho más experiencia algo que puede influir en el partido para poder ganarlo desde el planteamiento.

América ganó 2-1 con goles de Mauro Lainez y Sebastián Córdova quien arrancó desde la banca y en el segundo tiempo entró para darle la victoria a su equipo. Por el momento la tabla general no está confirmada, ya que faltan 3 partidos por jugarse, pero América descansa hasta el momento en el cuarto lugar con 3 puntos.