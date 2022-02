Liga MX: Santiago Solari se estaría jugando su continuidad en el América ante los Pumas

Las Águilas del América no han tenido un buen torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX iniciando tambaleantes con duras derrotas y colocándose en las últimas posiciones de la tabla general, después de volver a caer en su casa, el Estadio Azteca, el entrenador argentino Santiago Solari estaría jugándose su continuidad en el banquillo azulcrema en la jornada 7 del torneo cuando su equipo visite a los Pumas de la UNAM el próximo domingo.

Después de dos muy buenos torneos en su primer año, Santiago Solari no ha podido hacer que el América tenga la efectividad que tuvo en los dos primeros torneos bajo su mando, aunque el año pasado en el Guard1anes Clausura 2021 y en el Apertura 2021 no pudo ganar nada en la Liga MX siendo eliminado en ambos torneos en los cuartos de final, sus fases regulares fueron muy buenas, algo que no ha pasado en el inicio del Clausura 2022.

El América sufrió una dura derrota este domingo al caer en casa por 1-3 ante los Tuzos del Pachuca, los visitantes tomaron ventaja en el primer tiempo de dos goles con tantos de Nicolás Ibañez y Avilés Hurtado, para la segunda parte Henry Martín descontó por los de casa, pero Víctor Guzmán acabo con las aspiraciones de las Águilas marcando el gol que pondría los números definitivos.

El América no ha podido ganar en el Estadio Azteca durante este torneo, sin embargo, tras la derrota de este domingo en la fecha de la Liga MX, Santiago Solari afirmo que no renunciara, “Mi posición se trata de superar la adversidad, de no rendirse nunca y yo no me voy a rendir hasta que este equipo vuelva a competir para ganar”, dijo el técnico.

Solari reconoció el mal momento de su equipo que ha encajado cuatro derrotas en seis partidos; ante el Atlas, San Luis y Pachuca en el Estadio Azteca y contra el Mazatlán FC como visitante. “No hemos competido como debíamos en lapsos importantes del partido de hoy, pero tampoco en otros partidos, como fue contra San Luis; no hemos competido para ganar, que es lo que se debe hacer en este club”, aceptó.

Este lunes el América inicio con la preparación de su partido de la jornada 7 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX donde visitará a los Pumas, en el partido que al parecer es el ultimátum para Santiago Solari, donde deberá sacar un buen resultado del Estadio Olímpico Universitario para seguir al frente de las Águilas.