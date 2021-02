Liga MX: Santiago Solari se reserva las explicaciones sobre el caso de Federico Viñas

Guadalajara.- Vaya lio en el que se encuentra América pues luego de haberse dado a conocer que Federico Viñas estuvo en la banca a pesar de no estar en la lista de convocados para el partido, ahora el Atlas pide intervención de la Liga MX por una posible "alineación indebida" lo que haría que las águilas perdieran el juego en la mesa y los puntos se le entregarían a los rojinegros.

Pues al momento de aclarar los sucedido en la banca del equipo del América, medios intentaron obtener una respuesta de Santiago Solari en la conferencia de prensa pero fue imposible, no dio responsables del erros, ni culpó al jugador por su acción, solo se limitó a decir que "Federico Viñas no estaba considerado para el partido y no participó en el juego".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Fueron más de dos preguntas en las que se le cuestionó lo mismo pero el estratega respondió de la misma manera, "Viñas no participo". Si bien las pruebas están en al alcance de todos pues en la transmisión se pudo constatar que el jugador estuvo en el cancha calentado y luego estuvo en la banca con uniforme pero sin ser una opción para el juego.

Ahora América está sujeto a lo que la Liga MX dictamine que por cómo se ve la situación estarían perdiendo el partido bajo el termino de "alineación indebida", esto según la reglas del futbol mexicano en su Artículo 48: "Se considera alineación indebida: 1. La participación de un jugador, ya sea como titular o suplente, o del Cuerpo Técnico que no esté registrado en la hoja de alineación. Si el club infractor gana el partido, los tres puntos en disputa se adjudican al Club contrario".

Leer más: Liga MX: "Hoy nos perjudicó el reglamento", afirma Diego Cocca tras caer ante América

De momento Atlas ya ha levantado la mano y ha tenido respuesta, la Comisión Disciplinaria ha comenzado a revisar la situación y a través de un comunicado dejó claro que abrirán una investigación para encontrar una respuesta a la situación.

América derrotó 2-0 al Atlas en la jornada 7 de la Liga MX | Foto: Jam Media

América con la victoria se fue el primer lugar con 16 puntos, en caso de que se le retiren los puntos bajaría hasta el lugar 3 con posibilidad de caer hasta el 4to su Tijuana gana su partido de esta jornada.

Leer más: Atlas protesto el juego ante el América por alineación indebida

En el caso del Atlas si se mantiene la decisión se quería en el lugar 16 con 5 puntos, pero si llegan a entregarle los 3 puntos subiría hasta el lugar 11 de la tabla general.