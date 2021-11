Liga MX: Santiago Solari tiene en mente incluir a Renato Ibarra para el juego de vuelta ante Pumas

El director técnico de las Águilas del América, Santiago Solari, no descarta la posibilidad de llamar a la convocatoria para el juego de vuelta ante Pumas de la UNAM al ecuatoriano Renato Ibarra.

La directiva de Coapa cuestiono el planteamiento táctico de Santiago Solari y es por ello que el argentino llamaría a Renato Ibarra.

El Diario RÉCORD pudo saber que ante el cuestionamiento del primer choque, el propio Solari solicitó poder hacer uso del ecuatoriano para darle un giro ofensivo a su esquema, y es que no es un secreto que a lo largo de todo el certamen el equipo ha carecido de profundidad por la banda derecha por diferentes circunstancias, al punto en que se han tenido que ver en la necesidad de probar a varios jugadores.

La estrategia de Santiago Solari fue muy cuestionado por el juego de ida no solo por la directiva y los aficionados, sino también de ex jugadores leyendas no estuvieron de acuerdo con el planteamiento.

Tras las quejas de varios entes del conjunto azulcrema, Santiago Solari ya tiene en mente incluir al polémico jugador de Renato Ibarra que esta relegado del plantel azulcrema en la Liguilla.

Renato Ibarra solo pudo disputar un encuentro de titular en la fase regular del torneo Apertura 2021 de la Liga MX. En ese encuentro el ecuatoriano salió lesionado y quedo marginado de poder ver minutos.