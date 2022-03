Liga MX: Santos Laguna Sub 20 sigue con buenos resultados colocándose en el tercer puesto

En compromiso adelantado de la jornada 13 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, Santos Laguna Sub 20 derrotó a su similar de Monterrey por marcador de 2 a 1, en partido celebrado este sábado en las instalaciones de El Barrial en la Sultana del Norte.

El atacante albiverde Joshua Mancha, actual campeón de goleo en la categoría Sub 20 de la Liga MX, anotó los dos goles de la victoria para el conjunto de Santos Laguna, en los minutos 9 y 42.

Los dirigidos por Vinicio Guerrero sumaron su 2ª victoria consecutiva fuera de casa acumulando 13 puntos jugando fuera de casa, colocándose como uno de los mejores visitantes en la campaña. y llegaron a 20 puntos, posicionándose de momento en el tercer puesto de la tabla general del torneo Grita México Clausura 2022 luego de seis victorias, dos empates y cuatro derrotas.

En el siguiente encuentro Santos Laguna Sub 20 recibirá a la escuadra de Pachuca el domingo 3 de abril en Territorio Santos Modelo en duelo de la jornada 12 del Clausura 2022 de la Liga MX.

Santos Laguna no solo está teniendo un repunte con el primer equipo en el Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, pues además de equipo Sub 20 el de la Sub 18 hilvanó su 8º compromiso en calidad de invicto, con marca de 4 victorias y 4 igualadas, al vencer por 2-1 al conjunto de Monterrey en duelo adelantado de la jornada 13.

