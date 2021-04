Liga MX: Santos Laguna despidió a su preparador físico por faltas al reglamento

Torreón, Coahuila.- Santos Laguna dio un inesperado anunció este jueves al revelar que uno de sus preparadores físicos, Rubens Valenzuela ha sido despedido luego de que cometió una "violación del código de conducta institucional", Valenzuela era parte del equipo de trabajo de Guillermo Almada en el primer equipo de la Liga MX.

"La desincorporación del Preparador Físico, Rubens Valenzuela, del Cuerpo Técnico del Primer Equipo, en una decisión consensuada con nuestro Cuerpo Técnico, debido a una violación del código de conducta institucional", se puede leer.

Hasta el momento no se ha revelado cuál fue esa infracción tan grave como para haber sido motivo de despido inmediato, pero por temas de privacidad el club podría no decirlo y mantenerlo en secreto. Por ahora no hay versiones de alguna actitud peligrosa o algo parecido.

Rubens Valenzuela ha sido parte de la Liga MX desde 1998. Llegó a Santos en el Clausura 2019 y desde entonces ha estado en el primer equipo de Guillermo Almada. Fue en el Apertura 2019 cuando más partidos estuvo en la banca con 17, luego de eso ha sido solamente convocado en 10 y 14 ocasiones más. Este torneo estuvo en la banca 14 veces, ganó en 6, empató 4 y perdió 4. En su historia solo una vez fue expulsado.

Valenzuela ha pasado por muchos equipos en la Liga MX, iniciando en León, luego Irapuato para después volver a los panzas verdes. En 2004 llegó nuevamente a Primera División con el equipo de Dorados de Sinaloa. No duró mucho en algunos de los equipos ya que solo una temporada en muchos de los casos logró juntar.

Correcaminos, Lagartos de Tabasco, Querétaro, Universidad de Guadalajara, Atlas, Monarcas; Universidad Autónoma de Zacatecas en la Segunda División, Atlético San Luis y ahora su último equipo en Liga MX, Santos Laguna. Toda su carrera como preparador físico.

Esto también podría deber a los malos resultados que ha tenido el equipo, pues apenas hace unas semanas el club informó que al menos 10 jugadores estaban lesionados lo que podría haber indicado un mal trabajo en su preparación para los partidos. Por lo pronto Rubens Valenzuela deja de forma oficial la Liga MX.

Santos Laguna ahora debe concentrarse en lo que resta del futbol mexicano ya que le quedan solo 3 partidos para asegurar un lugar directo a Liguilla, este fin de semana se mide ante Toluca en el TSM, para la fecha 16 paga la visita a Pachuca y cierra la fase regular ante el Puebla uno de los mejores equipos de lo que va en la Liga MX.