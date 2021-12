Liga MX: Santos Laguna ya tiene su nuevo número 10 para el Clausura 2022

México.- Santos Laguna ha hecho oficial el nombramiento del nuevo 10 del equipo pero no se tratadeningún refuerzo ya que a 11 días de que arranque el Clausura 2022 no hay movimientos en el equipo de Pedro Caixinha. El encargado de comandar el mediocampo y de quien dependerán las jugadas mágicas y de generación de futbol será para Brian Lozano que desde hace algunos años ha estado en el equipo lagunero.

Con la salida de Diego Valdez quien portada el dorsal 10, dejó la posibilidad de que alguien más pudiera ocuparlo, se sabe que el número 10 está reservado para los jugadores diferentes, con buen toque, disparo y sobre todo una responsabilidad de generación del futbol, en pocas palabras el más habilidoso del equipo, es por eso que Brian Lozano destacó entre todos sus compañeros para ser el nuevo portador.

A través de un video en las redes sociales, Santos presentó al 10 que jugará en la Liga MX a a partir del 8 de enero ante Tigres, "La pelota siempre al 10", dice en la publicación en donde el charrúa destaca su gusto por usarla, dijo que ya antes la había usado pero en reversas con sus anteriores equipos, pero en otros a donde fuera ya estaba ocupado por algo tomarlo ahora le da un valor grande para poder destacar en el equipo, aunque fue claro que un número no hará que cambie su forma de jugar y se esmerará en dar su mejor juego siempre.

"No es que sea especial, pero es un número que siempre me ha gustado, el número 10. me ha tocado usarlo muchas veces en las inferiores de Defensor, en Primera División no he tenido la oportunidad ya que cuando me tocaba llegar a un equipo ya estaba siendo utilizado, en esta ocasión se dio la posibilidad. Lo pedí porque me gusta, pero no va a cambiar mi forma de jugar, no va a cambiar mi forma de ser", dijo Lozano. Agregó que es un número del que las personas esperan mucho y él dará su mejor esfuerzo.

Brian Lozano es el nuevo 10 de Santos para el Clausura 2022 | Foto: Captura

Brian Lozano ha estado en la Liga MX desde el Clausura 2016 cuando América lo trajo desde Uruguay, en su primer club en México utilizó el número 18, pero duró muy poco en el equipo ya que solo un año y medio más fue vendido a Santos en el Apertura 2017, desde su presentación usó el número 15 y ha sido el que tuvo hasta el torneo pasado, ahora quiere escribir un nuevo rumbo para él y Santos en el Clausura.

Lozano está saliendo de una lesión fuerte pues hace un par de torneos tuvo una fractura en una de sus piernas y le costó mucho regresar, el tiempo de recuperación fue largo y apenas en este torneo que recién acabó fue que regresó a los campos, aún está en preparación para regresar a su mejor nivel.