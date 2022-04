Liga MX: Santos buscará terminar racha sin triunfo ante Pachuca

La salida de Pedro Caixinha hizo bien al equipo de Santos Laguna, que no pierde la esperanza de clasificar al menos a repechaje. Los Guerreros actualmente se encuentran en la posición 14 de la tabla, a solo un punto de Toluca, que está en el sitio 12 y de momento sería el último clasificado a repechaje.

Por ello, los Laguneros tendrán que buscar el triunfo en casa ante Pachuca este domingo para regresar a zona de clasificación. Si bien también depende de lo que pase con Toluca y Pumas, en caso de no ganar el panorama se complicaría de cara a la última parte de la fase regular del Clausura 2022.

En ese contexto, no será labor sencilla para los dirigidos por Eduardo Fentanes, no solo por el buen momento que atraviesa Pachuca, sino porque desde hace 5 años que no vencen a los Tuzos, ni en el Estadio Corona, ni en el Hidalgo. Por lo que ahora tratarán de finalizar esa mala racha.

Fue en la Jornada 13 del Clausura 2017 la última vez que Santos ganó ante Pachuca, por marcador 1-0 en Torreón con gol de Djaniny Tavares. Desde entonces, los Guerreros tienen 7 empates y 5 derrotas, contando partidos de Liga MX, Liguilla y Copa MX.

En específico en los juegos celebrados en el Estadio Corona, después del mencionado triunfo en el 2017, Santos empató los siguientes 5 juegos, dos de ellos sin goles. Mientras que en su más reciente encuentro en casa contra Pachuca, cayeron 3-0 en el repechaje del Guardianes 2020.

Tras ese encuentor, Santos visitó dos veces el Estadio Hidalgo con una derrota y un empate a un gol en el pasado Apertura 2021. En esos tres últimos juegos, Paulo Pezzolano todavía estaba en el banquillo de Pachuca mientras que Guillermo Almada, ahora técnico de los Tuzos, era el estratega de los Laguneros y ahora se reencontrarán como enemigos.